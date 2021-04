Migration : 724 minderjährige Geflüchtete werden weiterhin vermisst

Aktualisiert am

Nach Datenanalysen europäischer Medien sind in Europa in den vergangenen zwei Jahren mehr als 18.000 unbegleitete Flüchtlinge als vermisst gemeldet worden. Die meisten von ihnen sind wieder aufgetaucht, aber nicht alle. Kinderschützer kritisieren mangelhafte Statistiken.

In Europa sind zwischen 2018 und 2020 mehr als 18.000 unbegleitete Flüchtlingskinder und Jugendliche als verschwunden gemeldet worden, nachdem sie in staatlicher Obhut waren. Das berichtete der Sender RBB unter Berufung auf eine gemeinsame Datenanalyse unter anderem mit dem „Guardian" und dem niederländischen Rundfunk VPRO. Die meisten der 18.292 verschwundenen Minderjährigen stammen demnach aus Marokko, Algerien und Eritrea. Dem Bericht nach wurden in Deutschland nach Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) zwischen 2018 und 2020 genau 7806 unbegleitete Minderjährige als vermisst gemeldet. Die meisten stammten aus Afghanistan, Marokko und Algerien. 7082 Minderjährige sind demnach wieder aufgetaucht, 724 werden weiterhin vermisst.

Das BKA bezeichnete die eigenen Daten als Näherungswerte. Der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes, Holger Hofmann, kritisierte diese Praxis gegenüber dem RBB: „Dass das Bundeskriminalamt bei den Vermisstenzahlen der unbegleiteten geflüchteten Kinder und Jugendliche an vielen Stellen im Dunkeln tappt, ist aus Kinderschutzgründen ein Skandal."

Die europaweite Analyse des Rechercheverbunds offenbart nach dem RBB deutliche Unterschiede der nationalen Statistiken: Frankreich, Dänemark und Rumänien erheben demnach gar keine Daten zu unbegleiteten Flüchtlingskindern, Bulgarien unterscheidet nicht zwischen begleiteten und alleinreisenden Minderjährigen.