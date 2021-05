Aktualisiert am

7 Fragen, 7 Antworten : Was läuft schief beim Impfen?

Reger Betrieb: Wartende im Impfzentrum in der Frankfurter Festhalle Bild: Lucas Bäuml

1.Wie viele Impfdosen werden weggeworfen?

Die Corona-Impfung ist zu einem Statussymbol geworden. Selfies mit hochgekrempelten Ärmeln machen die Runde, Impfausweise werden im Bekanntenkreis herumgereicht. Wer schon dran war, ist etwas Besonderes, so knapp ist der Impfstoff noch immer. Nichts wäre da schlimmer, als überschüssige Impfdosen wegzuwerfen.

Angeblich geschieht aber genau das, und zwar in rauen Mengen. Kürzlich sprach der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands Ulrich Weigeldt in der F.A.S. davon, dass in den Impfzentren „eine Armada“ von Spritzen weggeworfen würde, weil Leute ihre Termine schwänzen oder weil die Ärzte überschüssige Dosen nicht aus den Ampullen rausholen dürfen. Die Rede ist von Zehntausenden verschwendeten Dosen. Angesichts der wirtschaftlichen Schäden, die der Lockdown jede Woche anrichtet, wäre das ein Skandal.