60 Jahre Bau der Mauer : „In der Wohnung nebenan gab es Einschusslöcher“

An den 13. August 1961 erinnert sich Gisela Meyer genau. Plötzlich legten Grenzsoldaten in ihrem Berliner Viertel Lichterfelde-Süd Stacheldrahtzäune aus, messerscharf. Ein fünf Meter breiter Todesstreifen trennt von da an Teltow, im damaligen DDR-Bezirk Potsdam, von West-Berlin. Dass die Stadt zum Spielball der Weltmächte wurde, kann sich die 1946 geborene Berlinerin kaum mehr vorstellen heute, im Rückblick, sechzig Jahre nach dem Mauerbau und 32 Jahre nach dem Mauerfall. Ihre Stadt. Von einem Tag auf den anderen war der Ostpreußendamm nicht mehr passierbar, die Ausfallstraße ins Umland, die einzige Verbindung nach Teltow. Dort hatten die Grenztruppen der DDR eine Betonmauer gebaut, später verstärkt durch einen metallenen Sichtschutz.

Gisela Meyer war fünfzehn Jahre alt, als sich die Szenerie vor ihrem Haus so beängstigend änderte. Ihr Stadtviertel und das Haus in der Schwelmer Straße 2, in dem sie wohnt, waren auf einmal eingekesselt. Es war Sommer, sie war gerade mit ihrer Mutter aus einem Urlaub im Schwarzwald zurückgekehrt. „Wir hatten keinen Fernseher. In Stuttgart hieß es, der Konflikt um Berlin heizt sich auf. Und nun war in unserem Vorgarten die Grenze.“