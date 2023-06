Aktualisiert am

49-Euro-Ticket soll laut Wissing auch in Frankreich gelten

Das neue 49-Euro-Ticket soll nach den Vorstellungen von Bundesverkehrsminister Volker Wissing auch in Frankreich anerkannt werden. Frankreich plane ein nationales Ticket, das dem Deutschlandticket ähnele, sagte der FDP-Politiker der Funke-Mediengruppe am Samstag und der französischen Zeitung „Ouest-France“. „Ich hätte eine große Sympathie dafür, dass wir unsere nationalen Tickets gegenseitig anerkennen.“ Deutschland und Frankreich könnten den Anfang machen und andere europäische Länder mitziehen. „Allerdings wäre das ein komplexes Unterfangen, das Zeit in Anspruch nehmen wird.“

Das Deutschlandticket für 49 Euro im Monat gilt seit dem 1. Mai. Es berechtigt bundesweit zur Fahrt in allen Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs. Das Ticket ist als Abonnement gedacht, aber monatlich kündbar.

Kritik am Ticket, wonach dieses auf dem Land wenig sinnvoll ist, wies Wissing zurück. „Je nach Region und täglicher Fahrzeit sind für Verbraucher bei einer kombinierten Nutzung von Auto und ÖPNV Ersparnisse von bis zu 4000 Euro pro Jahr möglich. Wegen der längeren Pendlerstrecken ist das CO2-Einsparpotenzial hier auch um ein Vielfaches höher als in den Städten.“ Es sei unrealistisch, bundesweit eine flächendeckende enge ÖPNV-Taktung wie in Großstädten zu ermöglichen. Daher müssten Auto und ÖPNV kombiniert gedacht werden.

Einer Anfang Juni veröffentlichten Umfrage zufolge ist eine klare Mehrheit von 77 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer ist mit dem 49-Euro-Ticket zufrieden. Lediglich zwei Prozent äußerten sich eher unzufrieden und sechs Prozent sehr unzufrieden, ergab die Befragung des Civey-Instituts für das Portal web.de. 15 Prozent waren unentschieden.

Die Teilnehmenden äußerten demnach allerdings auch Kritikpunkte. So sei der Preis von 49 Euro für Menschen mit geringem Einkommen zu hoch. Für die Umfrage zu dem im Mai eingeführten Ticket befragte Civey nach eigenen Angaben vom 24. bis 30. Mai 1005 repräsentativ ausgewählte Nutzerinnen und Nutzer des Tickets ab 18 Jahren.