Blick in ein Klassenzimmer an einer Grundschule in Baden-Württemberg (Archivbild) Bild: dpa

Eine Grundschule in Niedersachsen hat aufgrund eines ausgeprägten Lehrermangels die Einführung einer Vier-Tage-Woche für die Schüler angekündigt. „Wir sehen uns nicht in der Lage, alle Klassen gleichermaßen mit Un­terricht zu versorgen“, schrieb die Leiterin der Schule in Wiefelstede im Landkreis Ammerland an die Eltern. Daher sollten an jedem Wochentag jeweils einzelne Jahrgänge oder Klassen zu Hause bleiben. Für Kinder, die nicht daheim be­treut werden können, sollte es ein Be­treuungsangebot an der Schule geben.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. Folgen Ich folge



Das Niedersächsische Kulturministerium reagierte umgehend nach dem Be­kanntwerden des Falls und unterband am Dienstag die geplante Vier-Tage-Woche. Der Plan in Wiefelstede sei weder mit dem zuständigen regionalen Schullandesamt in Osnabrück abgestimmt gewesen noch mit dem Ministerium in Hannover.

„Die Vier-Tage-Woche ist vom Tisch“

Eine „Überprüfung der Sachlage“ habe ergeben, dass man doch an allen fünf Schultagen in der Woche eine „durchgängige Schulpräsenz“ sichern könne. Dies werde möglich durch „Umstellungen am Stundenplan, das Zusammenlegen von Klassen, den zielgerichteten Einsatz pä­da­gogischer Fachkräfte“ sowie die kurzfristige Einstellung eines Springers, teilte Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) mit. Die Vier-Tage-Woche sei damit vom Tisch.

Gleichwohl gesteht das Ministerium zu, dass die Personallage in Wiefelstede „angespannt“ sei. Dort erhielten zwei Lehrerinnen Beschäftigungsverbot, weil sie schwanger sind und daher vor einer Corona-Infektion geschützt werden sollen. Zusätzlich fällt eine dritte Lehrkraft längerfristig aus.

Mängel bei der Unterrichtsversorgung gibt es schon seit Jahren und auch in den anderen Bundesländern. Aufgrund des Lehrermangels spitzt sich die Lage jedoch zu. Gegenwärtig liegt die Unterrichtsversorgung in Niedersachsen mit 96,3 Prozent auf dem niedrigsten Wert seit Beginn der Statistik vor 20 Jahren.

Die rot-grüne Landes­regierung will die Attraktivität des Be­rufs durch die erhöhte Einstiegsbesoldung A13 für alle Lehrer steigern. Die Er­füllung dieses Wahlversprechens verzögert sich aber wegen der angespannten Haushaltslage.