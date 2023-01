Nordrhein-Westfalen : Rund 30 Verfahren nach Silvester-Angriffen gegen Einsatzkräfte

Abgebrannte Böller liegen nach der Silvesternacht 2019 auf einer Straße in Düsseldorf. 2019 gab es ähnlich viele polizeiliche Maßnahmen an Silvester wie 2022. Bild: dpa

In Nordrhein-Westfalen sind wegen Angriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht bisher 33 Strafverfahren eingeleitet worden. Das geht aus einem nun veröffentlichten Bericht des Innenministerium an den Landtag hervor. Es handle sich um überwiegend männliche Tatverdächtige im Alter zwischen 14 und 55 Jahren; „rund die Hälfte“ habe die deutsche Staatsbürgerschaft, heißt es in dem Bericht. Insgesamt 41 Polizeibeamte sind demnach in der Silvesternacht verletzt worden.

Das Innenministerium hatte Anfang Januar erste Zahlen vorgelegt, aber darauf hingewiesen, dass eine genaue Auswertung noch ausstehe. Denn gegen die landesweit 233 Personen, die in Gewahrsam genommen und die 25, die vorläufig festgenommen wurden, werde wegen höchst unterschiedlicher Delikte ermittelt, hieß es damals aus dem Ministerium. Die Zahl der 33 Verdächtigen wegen Angriffen auf Einsatzkräfte wurde in dem Bericht an den Innenausschuss nun erstmals genannt.

Bestätigt haben sich ursprüngliche Berichte, wonach es im Ruhrgebiet besonders viele Vorfälle gab. Betroffen waren hier die Städte Bochum, Duisburg, Hagen, Essen und Gelsenkirchen. In Duisburg-Hochheide bewarf eine Gruppe von 100 bis 150 Personen vorbeifahrende Fahrzeuge und beleidigte Polizeibeamte.

Würfe mit Steinen und Böllern

„Unter offensivem Zeigen“ der Schlagstöcke und der Reizstoffsprühgeräte habe der Ort geräumt werden können. Das gelang laut Bericht mit ebendiesen Mitteln auch in Duisburg-Hochfeld, wo sich zwei zunächst rivalisierende Gruppen gegen die Einsatzkräfte verbündeten und ein Fahrzeug der Feuerwehr stürmten, „indem sie sämtliche Türen aufrissen und versuchten, Gerätefächer zu öffnen“. In Hagen-Altenhagen zündeten mehrere Personen auf die Straße gezerrte Mülltonnen und eine Waschmaschine an und bewarfen eintreffende Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern.

Ausführlich wird in dem Bericht ein Fall aus Bonn-Medinghoven geschildert. Dort zündete eine größere Gruppe Müllcontainer an, vermummte sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte und bewarf Polizei und Feuerwehr mit Steinen und Böllern. „Während sich die Einsatzfahrzeuge aus dem Gefahrenbereich zurückzogen, wurden sie von einer Personengruppe zunächst über eine Strecke von etwa 150 Meter verfolgt“, heißt es in dem Bericht. Erst als die Polizeiverstärkung eintraf, konnten die Löscharbeiten beginnen. Der Sachschaden wird in dem Bericht auf 30.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Bonner Vorfall niemand.

Insgesamt gab es laut Innenministerium zum Jahreswechsel in Nordrhein-Westfalen 2945 „polizeiliche Maßnahmen“, das sind rund 600 mehr als im Jahr zuvor und 1300 mehr als in der Silvesternacht 2020. Vor der Corona-Pandemie hatte die Polizei jedoch ähnlich viele Maßnahmen registriert wie in der jüngsten Silvesternacht – 2019 waren es 2884.

Ähnlich verhält es sich bei den einzelnen Straftaten. Im Vergleich zum Jahreswechsel 2021/2022 nahmen sie zwar stark zu – so gab es etwa 448 Sachbeschädigungen, während im Jahr davor 291 registriert wurden. Für den Jahreswechsel 2018/2019 weist die Statistik jedoch 451 Fälle auf. Ein vergleichbares statistische Muster gibt es bei den gefährlichen Körperverletzungen: Zum aktuellen Jahreswechsel gab es 174 Fälle, 102 im Jahr davor, während 2018/2019 161 Fälle registriert wurden.