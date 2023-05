30 Jahre nach dem rassistisch motivierten Brandanschlag von Solingen hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einer Gedenkveranstaltung an die Opfer erinnert und einen wehrhaften und wachsamen Staat gefordert. Steinmeier sprach von einem „braunen Nährboden“, in dem die rechtsextremistischen Anschläge vor und nach Solingen gediehen waren. Viel zu lange habe Deutschland der „durch nichts gestützten“ Behauptung geglaubt, es seien „verblendete Einzeltäter, die ihr Unwesen treiben“, sagte er am Montag in Solingen.

Die Strukturen und Ideologien der Täter seien lange ignoriert, übersehen und verdrängt worden. Rechtsextremisten entmenschlichten den Einzelnen und verbreiteten damit Angst und Schrecken. „Ich nenne das Terror“, sagte Steinmeier. „Dieser rechte Terror ist verantwortlich für die Toten hier in Solingen. Diesen rechten Terror gab es vor Solingen und es gibt ihn nach Solingen.“

In der Nacht zum 29. Mai 1993 hatten vier Männer aus rassistischen Motiven das Haus der Familie Genc angezündet. Dabei kamen die vier Jahre alte Saime Genc, ihre neun Jahre alte Schwester Hülya Genc, die zwölf Jahre alte Gülüstan Öztürk, die 18 Jahre alte Hatice Genc und die 27 Jahre alte Gürsün Ince um. Solingen markiert den traurigen Höhepunkt einer Serie fremdenfeindlicher Verbrechen in den Neunzigerjahren. Kurz nach der Tat waren vier Männer festgenommen worden. Sie waren der rechten Szene zuzuordnen und wurden 1995 wegen Mordes verurteilt. An der Gedenkveranstaltung am Montag nahmen auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) sowie Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und andere Politiker teil. Auch Hinterbliebene der Opfer waren anwesend.

Bürger und Politiker sollen Verantwortung übernehmen

Steinmeier forderte im Kampf gegen Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus einen wehrhaften und „aufrichtigen“ Staat. Der Staat müsse besonders diejenigen schützen, die ein höheres Risiko haben, Opfer von Gewalt zu werden. „Dafür muss er alles, dafür muss er noch mehr tun“, sagte der Bundespräsident. Er sei „fassungslos“, dass sich einzelne Angehörige von Sicherheitsbehörden, die Straftaten verhindern sollten, in rechtsextremistischen Chatgruppen organisierten. Das könne und dürfe Deutschland nicht dulden.

Steinmeier hob die Verantwortung von Politik und Gesellschaft hervor. „Mit Worten kann man das Gewaltpotential einer Gesellschaft aktivieren. Wenn Politiker glauben, verbal um den rechten Rand buhlen zu müssen, wenn auch Politiker die Grenze zwischen dem Unsagbaren und dem Unsäglichen verschieben, dann befeuern sie damit auch die Gewalt“, sagte er. Der Bundespräsident rief die Bürger auf, Verantwortung zu übernehmen. Er wünsche sich Bürger, die widersprechen, wenn „Lügen, Hass und Hetze“ verbreitet werden, denn „Schweigen und Gleichgültigkeit werden viel zu oft als stumme Zustimmung gedeutet.“

Stattdessen brauche es Zivilcourage und Mut. Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) rief bei der Veranstaltung am Montag dazu auf, sich rechtem Hass und Hetze entgegenzustellen. „Es ist sehr beunruhigend, dass rechtsextremes Gedankengut so verbreitet ist, dass rassistische und rechtsextreme Propaganda und Straftaten wieder zunehmen.“

Wie Steinmeier und der stellvertretende türkische Außenminister Yasin Ekrem Serim, der ebenfalls auf der Gedenkveranstaltung sprach, erinnerte auch Wüst an die rassistischen Taten in Rostock, Hoyerswerda, Mölln, München, Kassel, Halle und Hanau sowie an die Morde des rechtsterroristischen Netzwerks NSU. „Nein, Solingen war kein Einzelfall“, sagte Wüst. Solingen stehe zugleich aber auch für „unglaubliche Stärke und Haltung“.

Wüst und die anderen Redner erinnerten damit an die Haltung der im vergangenen Oktober gestorbenen Mevlüde Genc, die sich für ein friedliches Miteinander eingesetzt hatte. Dadurch sei sie „ein großes Vorbild der Versöhnung geworden“, sagte Wüst.