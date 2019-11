30 Jahre nach dem Mauerfall : Mythen auf den Müll!

Deutschland feiert den Sieg der Freiheit. Doch frei von Sorgen ist es dabei nicht. Dreißig Jahre nach dem Fall der Mauer scheint die Kluft zwischen Ost und West eher größer zu werden, als zu schrumpfen. Den Umfragen nach wächst die Distanz der Ostdeutschen zu dem Staat, dem sie einst aus freien Stücken und mit einer gewissen Begeisterung beitraten. Das trifft im Westen auf Unverständnis: Wie kann man nur so geschichtsvergessen und undankbar sein!

Doch wird, das ist das Erbe der alten Bundesrepublik, auch Selbstkritik geübt. Sind wir „Wessis“ vielleicht wirklich zu arrogant und dominant gewesen? Ist die Lebens- und Anpassungsleistung der Ostdeutschen ausreichend gewürdigt worden? Warum gelingt es uns Deutschen bloß nicht, die Geschichte vom Mauerfall mit dem Satz enden zu lassen: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann liegen sie sich noch heute in den Armen?

So märchenhaft schön die Nacht war, in der vor drei Jahrzehnten der Eiserne Vorhang zerriss: Die Geschichte der Deutschen wurde und wird nicht von den Gebrüdern Grimm geschrieben. In ihr gibt es, wie im November 1989, Momente des unerhörten nationalen Glücks. Zu ihr gehört aber auch jener 9. November, der für das schlimmste Kapitel steht. Vor diesem Hintergrund wurden selbst noch im Herbst der Wende Stimmen im Westen Deutschlands laut, die meinten, die Nation habe die Wiedervereinigung nicht verdient. Manche Regierungschefs verbündeter Nationen hielten die Einheit angesichts der alten deutschen Neigung zum Größenwahn sogar für gefährlich.

Das Ende des Sozialismus und seine Folgen

Jedenfalls diese Sorge war unberechtigt. Die Wiedervereinigung ist uns Deutschen nicht zu Kopfe gestiegen – wenn man von der Prophezeiung Beckenbauers absieht, dass die Fußballnationalmannschaft auf Jahre nicht zu schlagen sein werde. Doch auch diese Vorhersage erwies sich als voreilig. Enttäuscht wurde allerdings auch die Hoffnung, dass die vereinten Deutschen sich nicht nur staatsrechtlich souverän fühlen würden, sondern auch weltpolitisch.

Wie die intensive Auseinandersetzung mit dem Stand der inneren Einheit zeigt, zieht Deutschland es immer noch vor, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Stoff dafür gibt es genug, seit auch Unterschiede im Wahlverhalten offenbaren, dass in den ostdeutschen Ländern die Vorbehalte gegen Demokratie und Marktwirtschaft größer sind als im Westen. Bevor jedoch vom „Scheitern“ der Wiedervereinigung und einem abermaligen spezifisch deutschen Versagen gesprochen wird, sollte man einen Blick in andere Länder werfen, deren Gesellschaften nach dem Sturz der kommunistischen Regime mit ähnlichen Veränderungen zurechtkommen mussten wie die Bürger der untergegangenen DDR.

Auch in Polen, Ungarn und der Slowakei gingen nicht alle Träume in Erfüllung, die im Freudentaumel der Befreiung vom Totalitarismus geträumt worden waren. Auch dort gab und gibt es Streit darüber, ob der eingeschlagene Weg der richtige gewesen ist – und was man alles anders hätte machen müssen in Politik und Wirtschaft. Auch dort zeigt sich, dass der Sozialismus nirgends so erfolgreich war wie bei der generationsübergreifenden Prägung von Einstellungen und Ansichten. Auch dort hatten die Schmerzen der Transformation und die Angst vor den Auswirkungen der Globalisierung politische Folgen. Und auch dort befinden sich die Populisten im Aufwind.

Der hellste Tag der deutschen Geschichte – und seine Schatten

Ein fundamentaler Unterschied zur Lage in Deutschland besteht jedoch: In der Nachkriegsvergangenheit der mittelosteuropäischen Reformländer gab es nur ein politisches System, mit dessen Verboten, aber auch Angeboten viele zu leben gelernt hatten. Bei den Nachbarn gibt es keine „Wessis“, denen „Ossis“ vorwerfen könnten, sie führten sich wie Kolonialherren auf. Die meisten Exilanten, die nach der Wende in ihre Heimatländer zurückgekehrt waren, suchten, weil ebenfalls als „Besserwessis“ gebrandmarkt, schnell wieder das Weite. Nirgendwo existieren wie in Deutschland Hemisphären, die sich wechselseitig vorwerfen können, die jeweils andere sei verantwortlich für alles Schlechte, und sei es nur die Stimmung.

Die ist in deutschen Landen gar nicht so mies, wie oft behauptet wird, insbesondere nicht bei den Jüngeren. Doch wie gewinnt man jene, die sich trotz milliardenschwerer Zuwendung als „Bürger zweiter Klasse“ fühlen, für ihren Staat – den freiheitlichsten und demokratischsten, den es je auf deutschem Boden gab? Mehr Rente, mehr Behörden und mehr Führungspositionen allein werden nicht reichen, um das „blame game“ zu beenden und im Osten das Gefühl auszurotten, dort sei man erst zu einem Opfer der SED und dann zu einem der BRD geworden.

Dieser Mythos wie auch manche im Westen kursierenden Legenden müssen aktiv entkräftet werden – und zwar vom Osten beziehungsweise Westen selbst. Es würde gewiss nicht schaden, wenn die Westdeutschen sich intensiver mit den Verhältnissen in der DDR beschäftigten. Das sollte freilich die ehemaligen Bürger der DDR nicht davon abhalten, es ebenfalls zu tun. Der 9. November 1989 ist einer der hellsten Tage der deutschen Geschichte. Doch darf auch die Dunkelheit nicht vergessen werden, die zu dieser Revolution führte.