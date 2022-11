30 Jahre Anschlag von Mölln : Ein schwarzer Tag der Geschichte

Vor dreißig Jahren wurden bei einem rassistischen Brandanschlag in Mölln drei Menschen mit türkischen Wurzeln ermordet. Kiel und Berlin erinnern an die Opfer.

Hava Arslan, Mutter von Yeliz Arslan und Tochter von Bahide Arslan, die beim Brandanschlag getötet wurden, am 23.November 2022 mit einem Mitglied des Freundeskreises zum Gedenken an die Brandanschläge in Mölln. Bild: dpa

30 Jahre nach dem rassistischen Brandanschlag in Mölln ist in Schleswig-Holstein am Mittwoch an die damaligen Ge­schehnisse erinnert worden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) rief zu einem harten Vorgehen gegen „rassistische Hetze und Gewalt“ auf. Dieses sei die von der damaligen Tat ausgehende „Mahnung“, erklärte Faeser in einer Mitteilung. „Die Tat der Rechtsextremisten in Mölln kam nicht aus dem Nichts, die Hetze gegen Menschen anderer Herkunft bereitete ihr den Boden.“ Die Op­fer würden „nicht vergessen“ werden, fügte Faeser hinzu.

Marlene Grunert Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) schrieb auf Twitter, der rassistische Brandanschlag habe damals das Vertrauen vieler Menschen mit Migrationsgeschichte in die deutsche Gesellschaft und Politik erschüttert. Er werde nie vergessen, „dass auch meine Eltern da­mals überlegten, für ‚Notfälle‘ eine Leiter am Fenster anzubringen“.

Drei Tote, neun Verletzte

Junge Neonazis hatten in der Nacht zum 23. November 1992 Brandsätze in zwei Häuser im schleswig-holsteinischen Mölln geworfen, in denen türkischstämmige Menschen wohnten. Die 51 Jahre alte Bahide Arslan sowie zwei ihrer Enkelinnen, die zehnjährige Yeliz Arslan und die 14 Jahre alte Ayse Yilmaz, starben. Neun Menschen wurden verletzt.

In Mölln war für den späten Nachmittag eine Gedenkveranstaltung geplant, zu der ein interreligiöser Gottesdienst und eine Kranzniederlegung gehören sollten. Auch Landes- und Bundespolitiker wollten daran teilnehmen, darunter die Bundestagsvizepräsidentin und ehemalige Bundesintegrationsbeauftragte Aydan Özoguz (SPD).

Der schleswig-holsteinische Landtag erinnerte am Mittwochvormittag in Kiel an die Morde von Mölln. „Wir erklären uns mit den Betroffenen von rechter und rassistischer Gewalt solidarisch“, hieß es in einer gemeinsamen Resolution, auf die sich alle fünf Fraktionen verständigt hatten. Der Landtag empfinde tiefes Mitgefühl mit den körperlich und seelisch verletzten Überlebenden sowie den Angehörigen der Opfer der Brandanschläge, die auch heute noch mit den Er­innerungen an diese Verbrechen leben müssten. „Wir bedauern den Schmerz, der durch die Anschläge verursacht wurde, zutiefst.“ Der FDP-Abgeordnete und frühere Landeswirtschaftsminister Bernd Buchholz sprach von „schwarzen Tag“ in der Geschichte des Landes Schleswig-Holstein.

Das Verbrechen ereignete sich in einer Zeit nach der Wiedervereinigung, in der es zu einer ganzen Welle rassis­tischer Anschläge und Ausschreitungen kam. Die politische Debatte in Deutschland war damals von teils polemischen öffentlichen Auseinandersetzungen über die Asylpolitik und den Zuzug von Bürgerkriegsflüchtlingen aus dem gerade auseinanderbrechenden Jugoslawien bestimmt.

Mehr zum Thema 1/

Einige Monate vor der Tat in Mölln war es Ende August 1992 in Rostock-Lichtenhagen zu tagelangen fremdenfeindlichen Ausschreitungen gekommen. Wenige Monate später wurden im nordrhein-westfälischen Solingen fünf Menschen bei einem rechtsextremis­tischen Brandanschlag ermordet. Schon im September 1991 war in Saarlouis ein Asylbewerberheim in Brand gesetzt und ein Mann aus Ghana getötet worden. Mehr als dreißig Jahre später wurde im April dieses Jahres ein Beschuldigter festgenommen, der sich nun wegen Mordes vor dem Oberlandesgericht Ko­blenz verantworten muss.