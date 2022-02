2-G-Regeln wackeln : Wer darf jetzt wo wie was einkaufen?

In Berlin soll sich nichts ändern: 2-G-Schild am Eingang eines Ladenlokals in der Hauptstadt Bild: dpa

Das Prozedere ist meist dasselbe: In die Schlange am Eingang einreihen, Handy zücken, CoV-Pass-App öffnen und zum Schluss den Personalausweis vorzeigen – in vielen Regionen des Landes muss jeder, der zum Beispiel einen Schreibwarenladen oder ein Elektrofachgeschäft betreten will, dieses Verfahren durchlaufen.

Kim Björn Becker Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Anfang Dezember hatten Bund und Länder vereinbart, dass im Einzelhandel bundesweit die 2-G-Regel gelten soll, der zufolge nur Geimpfte und Genesene Zugang zu Geschäften bekommen – jedenfalls zu denen, die nicht für den täglichen Bedarf notwendig sind. In Supermärkten, Drogerien, Apotheken und Baumärkten galt seitdem nur die Maskenpflicht.

Doch die 2-G-Regel im Einzelhandel wackelt. In Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bayern und im Saarland haben Gerichte die Regel bereits wieder verworfen, weil ihnen die Definition der jeweiligen Länder, welche Geschäfte für den täglichen Bedarf nötig und deren Kunden demnach von der Pflicht ausgenommen sind, nicht präzise genug war. Und auch im Bund deutet sich an, dass es bald Änderungen geben könnte.

Buschmann: Maßnahmen müssten sonst entfallen

„Wir müssen beispielsweise hinterfragen, ob 2 G im Einzelhandel noch begründbar ist", sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) der Zeitung „Rheinische Post“. Derzeit gebe es Länder mit und ohne diese Regel. „Wir sollten diese Situation nutzen, um seriös zu prüfen, ob sich eine unterschiedliche Entwicklung beim Infektionsgeschehen und den Zuständen in den Krankenhäusern bei beiden Gruppen ergibt." Es solle geprüft werden, ob sich das Infektionsgeschehen in Ländern mit 2-G-Pflicht im Einzelhandel besser entwickele als in den anderen. „Fehlt es einer Maßnahme aber an Geeignetheit und Erforderlichkeit, dann muss sie entfallen", sagte Buschmann.

Andere stören sich vor allem daran, dass die Kunden verwirrt sind. Bei den Corona-Maßnahmen brauche es „eine einheitliche Linie", sagte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte in der ARD. „Die muss aus meiner Sicht lauten: Kein 2G mehr, stattdessen eine durchgängige Maskenpflicht im Einzelhandel." Der Sozialdemokrat kritisierte den „Flickenteppich“ an Regelungen in den Ländern und verlangte eine Debatte, bevor Bund und Länder am 16. Februar das nächste Mal in großer Runde über die Corona-Maßnahmen beraten.

Doch welche Regeln gelten beim Einkaufen derzeit? Welche Nachweise benötigen Kunden, wenn sie in unterschiedlichen Bundesländern in Fachgeschäften einkaufen wollen? Die F.A.Z. gibt einen Überblick:

FFP2-Maskenkpflicht

Im Saarland sind in der vergangenen Woche neue Corona-Regeln in Kraft getreten, für Kunden im Einzelhandel gibt es seitdem nur noch eine einzige Regel: Sie müssen eine Mund-Nasen-Maske mit dem Schutzstandard FFP2 tragen. Die Landesregierung hat die Regelung angepasst, nachdem das saarländische Oberverwaltungsgericht sich mit der Sache befasst hatte. Die Richter in Saarlouis hatten die Zutrittsbeschränkung zum Einzelhandel nach der 2-G-Regelung zuvor vorläufig außer Vollzug gesetzt, weil die Verordnung zu unbestimmt sei – mehrere Elektronikfachmärkte hatten dagegen geklagt. Seitdem dürfen auch Ungeimpfte im Saarland wieder in Fachgeschäften einkaufen. Die Inzidenz im Saarland ist mit 1263 Fällen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche leicht erhöht, bundesweit wies das Robert-Koch-Institut am Mittwoch eine Inzidenz von 1228 aus.