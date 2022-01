Wie wird 2022? : Für mehr Freiheit braucht es ein soziales Jahr

Willkommen 2022! Silvestershow am Brandenburger Tor in Berlin. Bild: dpa

Es ist eine leichte Übung, das vergangene Jahr als einen Angriff auf Freiheit und Liberalismus zu deuten. Dazu gibt es viele Ansatzpunkte, leider, so muss man hinzufügen, wie jedes andere Jahr auch. Dieses Jahr war allerdings das zweite Jahr der Pandemie, in dem sich herausstellte, dass die Freiheitsbeschränkungen des ersten Corona- Jahres nicht viel geholfen hatten. Grund dafür war die Tücke des Virus, aber auch das stumpfe Schwert des Gegenmittels, der Massenimpfung. Es blieb stumpf, weil sich nicht genügend viele Bürger immunisieren ließen. Nun steht eine Maßnahme im Raum, die angeblich alles in den Schatten stellt, was der Staat dem Virus entgegensetzte und seinen Bürgern bisher abverlangte: die allgemeine Impfpflicht.

Überschreitet der Staat damit eine Grenze? Setzen sich wieder einmal Obrigkeitsdenken, Etatismus und Kollektivismus durch? Kehrt sich das Zeitalter des übersteigerten Individualismus, der Egomanie, des „Neoliberalismus“ in sein Gegenteil? Gegner einer Impfpflicht, auch die Gegner des Impfens schlechthin, sehen das so. Sie können sich auf eine der stärksten Wurzeln westlicher Demokratie berufen, auf die Aversion gegen staatliche Übermacht. Das macht es, bei aller Berufung auf Vernunft, Moral und Gemeinsinn, so schwierig, ihnen zu widersprechen.

Eine aktuelle Spielart der antistaatlichen Haltung

Doch der Widerspruch ist überfällig. Dass Ichbezogenheit und Eigennutz als höhere Formen des Gemeinwohls gefeiert wurden, nach dem Motto „Wer nur den eigenen Vorteil sucht, dient Wachstum und Wohlstand, also eigentlich dem Vorteil aller“, brachte das liberale Denken auf Abwege. Der Satz, dass der Staat für den Menschen da sein müsse, nicht der Mensch für den Staat, wurde umgedeutet. Freiheit bestand demnach darin, dass der Staat, selbst der demokratisch verfasste, zur illegitimen Gegenwelt erklärt wurde. Das Gefühl für die Verantwortung gegenüber diesem Staat, gegenüber all jenen also, die ihre Freiheit (durchaus aus Eigennutz) beschützt sehen wollten, ging verloren.

Die Impfgegnerschaft ist nur eine aktuelle Spielart dieser antistaatlichen Haltung. Sie prägt seit je ein anarchistisch angehauchtes Gedankengut, das sich an ganz ungewöhnlichen Stellen zeigen kann, etwa in der Verantwortungslosigkeit, die in die Finanzkrise führte. Für den Absolutheitsanspruch einer staatsfeindlichen Attitüde sind alle möglichen Minderheiten empfänglich. Sie können sich auf den besonderen Schutz berufen, den ihnen demokratische Institutionen schuldig sind, schrecken aber nicht davor zurück, die Mehrheit in eine von ihnen definierte Egalität zu zwingen.

Vor die Wahl gestellt

In der Impfdebatte erfahren die Verfechter einer solchen Minderheitenperspektive, wie es ist, wenn die Freiheit einer kleinen Minderheit die Freiheitsrechte einer großen Mehrheit beeinträchtigt. Staat und Gesellschaft werden vor die Wahl gestellt: Entweder sie geben demokratische Prinzipien auf, oder sie gelten als Agenten der Unterdrückung. Dem Staat wird nicht nur bei dieser Gelegenheit das Recht abgesprochen, Normen im Sinne der Allgemeinheit durchzusetzen. So kommt es, dass „Normalität“ überhaupt in Verruf geraten ist. Derzeit aber sieht man, wie kostbar sie sein kann.

Es ist symptomatisch, dass ausgerechnet die Retter und Beschützer dieser Normalität – die Polizisten, die Feuerwehrleute, die Sanitäter, die Landräte, Bürgermeister und Politiker – das Ziel von Hass und Gewalt geworden sind. Über die Ursachen dieser Perversion wird viel spekuliert, aber eigentlich herrscht Ratlosigkeit. Es liegt indessen eine gewisse Konsequenz darin, dass Verantwortung und Selbstlosigkeit im Dienst der Allgemeinheit zu einer Provokation werden, wo eine Kultur absoluter Selbstsüchtigkeit Anlässe sucht, um Freiheit in aggressiver Rücksichtslosigkeit auszuleben. Das asoziale Verhalten, das sich darin äußert, hallt bis in den Bundestag nach, wenn die AfD-Fraktion in Hohngelächter über Corona-Kranke ausbricht.

Mit solchen Leuten wollen Liberale sicher nicht in einem Boot sitzen, wenn sie die Freiheit gegen die Impfpflicht verteidigen. Erfolgreich werden sie damit aber nur dann sein, wenn sie sich auf ein schwer zu definierendes Ziel von Freiheit, das Gemeinwohl, einlassen. Sollte die Impfpflicht tatsächlich notwendig und beschlossen werden (was nur davon abhängt, ob dieses Gemeinwohl die Köpfe genügend vieler Bürger erreicht und lenkt), geschieht das nicht, um staatliche Macht zu demonstrieren oder die individuelle Freiheit zu demütigen. Der Schutz des Staates ist nicht alles, aber ohne den Schutz des Staates ist alles nichts. Auch die Freiheit geht dann verloren, die eben nicht nur die Freiheit der Minderheiten ist.

Das Jahr 2021 war mit Sicherheit kein Jahr der Freiheit. Es war ein asoziales Jahr. Zu mehr Freiheit wird es 2022 nur kommen, wenn es ein soziales Jahr wird. Da kann das Corona­virus machen, was es will.