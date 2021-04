Pakt für den Rechtsstaat : Versprechen gehalten

Aktualisiert am

Bund und Länder haben 2000 neue Stellen in der Justiz geschaffen, Union und SPD damit ein Ziel aus dem Koalitionsvertrag erreicht. Der Pakt für den Rechtsstaat ist vor allem ein Pakt gegen die AfD.

Koalition hat Zusage gehalten: Mehr Richter und Staatsanwälte in Bund und Ländern Bild: dpa

Hinter den Pakt für den Rechtsstaat können Bund und Länder einen Haken machen. Im Koalitionsvertrag hatten CDU, CSU und SPD vereinbart, 2000 neue Stellen in der Justiz zu schaffen. Dieses Versprechen, das im Januar 2019 in Form eines Pakts zwischen Bund und Ländern konkretisiert wurde, ist nun erfüllt. Nach einem Bericht des Bundesjustizministeriums, der der F.A.Z. vorliegt, wurden in den Ländern 2041 Stellen für Richter und Staatsanwälte seit 2017 geschaffen, 1826 davon sind bisher besetzt. Tatsächlich liegt die Zahl der neuen Richter und Staatsanwälte noch höher, denn vier Länder haben bisher keine Angaben gemacht.

Die Länder haben damit nun Anspruch auf die Auszahlung von 110 Millionen Euro. Nach langem Ringen hatten sich Bund und Länder geeinigt, dass der Stellenaufbau in den Ländern mit Geld aus dem Bundeshaushalt in Höhe von 220 Millionen gefördert wird. Diese Mittel werden nach dem Königsteiner Schlüssel auf alle Länder verteilt.