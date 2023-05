Propagiert die Ideen von 1848: Der Bundespräsident am Jahrestag der Parlamentseröffnung in Frankfurt Bild: Frank Röth

Die Deutschen haben ein Pro­blem – ihre Geschichte. Tage, an denen vergangener Ereignisse gedacht wird, gibt es reichlich. Nur sind die Anlässe des Gedenkens allzu oft düster bis schrecklich. Nicht einmal der Jahrestag des Falls der Mauer in Berlin kann Anlass zu ungetrübter Freude sein, hat es doch der böse historische Zufall gefügt, dass zum Beispiel auch die organisierten Pogrome gegen Juden 1938 an einem 9. November stattfanden.

Angesichts von so viel Düsternis sollte es Anlass zur Freude sein, dass in diesen Tagen an ein Ereignis erinnert wird, das so gar nichts mit dem – auch von Teilen der Geschichtswissenschaft – behaupteten „Sonderweg“ Deutschlands zu tun hat. Dieser Sonderweg habe aus dem 19. Jahrhundert in gerader Linie zur Barbarei der nationalsozialistischen Diktatur und zum Holocaust geführt, heißt es.