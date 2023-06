Der 17. Juni musste 70 Jahre alt werden, um endlich die Würdigung zu erfahren, die ihm nun in Feierstunden und Gedenk­reden zuteil wurde, am sicht- und hörbarsten im Deutschen Bundestag. In der DDR hatte an den Aufstand gegen die SED-Diktatur nicht erinnert werden dürfen. Im freien Teil Deutschlands ist er bis zur Wende ­Nationalfeiertag gewesen, zusehends aber in Vergessenheit geraten, nachdem er diese Würde im Zuge der Wiedervereinigung an den 3. Oktober hatte abgeben müssen.

Dabei hätte der 17. Juni es verdient gehabt, der Tag der Deutschen Einheit zu bleiben. Denn es stimmt, was der Bundespräsident im Bundestag sagte: Die Aufständischen des Jahres 1953 waren Vorkämpfer der Demokratie und der Einheit, auch wenn die Deutschen noch mehr als drei Jahrzehnte auf Letztere warten mussten. Der 17. Juni gehört, obwohl er vom Ost-Berliner Regime mit Hilfe Moskaus blutig niedergeschlagen wurde, zu den hellen Kapiteln der deutschen Geschichte, die auch an den Schulen viel zu selten behandelt wurden und werden, möglicherweise aus der unsinnigen Sorge heraus, die dunklen Jahre damit irgendwie zu „relativieren“.

Warum sind die Ostdeutschen nicht stolz?

Erstaunlich ist auch, dass die Ostdeutschen nicht mit dem berechtigten Stolz auf diese Revolte blicken, mit der die Aufständischen nur wenige Jahre nach der Hitler-Barbarei gezeigt hatten, dass sie sich nicht willenlos der nächsten Diktatur fügen wollten. Auch hier scheinen vierzig Jahre DDR noch immer nachzuwirken, in denen die Ereignisse rund um den 17. Juni als ein vom Westen angestifteter Versuch einer Konterrevolution verunglimpft wurden.

Mit ähnlichen Lügen begründet Putin seinen Überfall auf die Ukraine. Nicht nur an jedem 17. Juni sollten die Deutschen daran denken, dass Einigkeit und Recht und Freiheit keine Selbstverständlichkeiten sind, sondern notfalls mit dem Mut und der Tapferkeit der Männer und Frauen verteidigt werden müssen, die vor 70 Jahren auf der Stalinallee und anderswo den russischen Panzern entgegentraten.