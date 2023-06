Die Sowjetunion wurde vom Volksaufstand in der DDR überrascht und sah den Westen am Werk. Diese Fehlkalkulation bestimmte auch ihre Reaktion. Ein Gastbeitrag.

Wie konnte diese Sache passieren? Sowjetischer Panzer am 17. Juni 1953 in Leipzig Bild: MfS-BV-Lpz-AP-809-64

„Niederschlagen. Unbedingt! Erbarmungslos! Unverzüglich.“ Als die ersten Berichte über die Erhebung in der DDR am 17. Juni 1953 die sowjetische Führung in Moskau erreichten, gehörte Innenminister Lawrenti P. Berija zu denjenigen, die ein schonungsloses Durchgreifen forderten. Der Chef des Sicherheitsapparates, der seit 1938 maßgeblich Stalins Terror organisiert hatte, ahnte zu diesem Zeitpunkt nicht, dass er zehn Tage später von seinen Ämtern entbunden und ein gutes halbes Jahr später tot sein würde. Zu den Vorwürfen, die auf dem Plenum des ZK der KPdSU im Juli 1953 gegen ihn erhoben wurden, gehörte auch die Beschuldigung, er habe die DDR um den Preis der Neu­tra­lität eines wiedervereinigten Deutschlands aufgeben wollen. Sie erhellt die Bedeutung des Geschehens in Ostdeutschland für die Entwicklungen, die im Sommer 1953 in der sowjetischen Hauptstadt kulminierten.

Die Ereignisse um den 17. Juni 1953 in der DDR sind seit Langem umfassend erforscht und dokumentiert. Dieser Beitrag befasst sich mit der sowjetischen Perspektive auf den Satellitenstaat vor, während und nach den Tagen im Juni. Welchen Anteil hatten „die Freunde“, wie man die sowjetischen Besatzer in der DDR sowohl ehrlich als auch ironisch nannte, an der Zuspitzung der Lage? Welchen Eindruck gewannen sie von den Ereignissen? Welche Schlussfolgerungen zogen sie aus dem Aufstand? Was zeigt ein vergleichender Blick auf die Gegenwart?