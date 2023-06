17. Juni 1953 : Der vergessene Aufstand

Aktualisiert am

Volksaufstand in Sömmerda (Thüringen): Zahlreiche Passanten haben sich den Arbeitern des VEB Rheinmetall angeschlossen. Bild: Bundesarchiv/MfS-BV-Eft+AU+160-53-Bd-2

Am 17. Juni 1953 erhob sich ein Großteil der Ostdeutschen gegen die Diktatur der SED. Doch die Erinnerung an den Volksaufstand vor siebzig Jahren gerät zunehmend in Vergessenheit. Ein Gastbeitrag.