Sie waren eigentlich schon alle da. Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Clara Zetkin. Das staatliche ungarische Tanz- und Gesangsensemble kam 1959 in das „Volkspark“ genannte Haus, anlässlich der Arbeiterfestspiele. Und im Oktober 89 stellten sich hier die SED-Oberen der Stadt Halle zum ersten Mal einem Gespräch mit den friedlichen Revolutionären. In den gut hundert Jahren Geschichte wurde getrunken, gefeiert, gestritten, geschossen. Und jetzt also ist Kevin Kühnert hier. Der 33 Jahre alte Generalsekretär der SPD im Jahr 2023. Dem vor wenigen Jahren noch unterstellt wurde, er wolle die SPD in den Abgrund reißen.

Mona Jaeger Stellvertretende verantwortliche Redakteurin für Nachrichten und Politik Online. Folgen Ich folge



Selbst wenn man an dieser These zweifelt, ist es doch ziemlich originell, dass ausgerechnet er jetzt derjenige ist, der qua Amt für Vergangenheit und Zukunft der SPD zuständig ist. Er organisiert die Feierlichkeiten zum 160-jährigen Bestehen der SPD, die in diesen Tagen anstehen. Und er ist auch derjenige, der sich schon jetzt Gedanken darüber machen muss, wie der nächste Bundestagswahlkampf geführt werden soll. Damit Olaf Scholz Kanzler bleibt. Genau: Der Scholz, den Kühnert auch vor noch gar nicht so langer Zeit als Parteivorsitzenden bekämpft hat. Die Geschichte kann schon erstaunliche Wendungen nehmen.