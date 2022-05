Sondervermögen Bundeswehr : Ein zwölf Milliarden Euro teures Versäumnis

Aktualisiert am

Verteidigungsministerin Lambrecht hat es bislang versäumt darzulegen, wofür genau sie das Geld aus dem Sondervermögen ausgeben will. Rechnet man einige Posten zusammen, wird klar: 100 Milliarden Euro sind weniger als gedacht.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte es nicht sehr eilig, sich zu äußern. Rund zwölf Stunden ließ die SPD-Politikerin vergehen, ehe sie sich zu dem Zuschuss in Höhe von 100 Milliarden Euro äußerte, den führende Koalitionspolitiker und die Opposition am Vorabend weitgehend ohne ihre Mitwirkung vereinbart hatten. Lambrecht begrüße die Einigung, ließ die Pressestelle des Ministeriums wissen. Und man habe „identifiziert, was wir brauchen“. Dann folgte ein Satz, der aufmerken ließ: „Wir haben uns da sehr wohl schon Gedanken gemacht, das heißt, wir können jetzt auch loslegen.“

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin

Dass man sich sehr wohl schon Gedanken gemacht habe, umschreibt, dass die Ministerin es in den vergangenen drei Monaten versäumt hat, strukturiert und nachvollziehbar der Öffentlichkeit darzulegen, wie das größte Ausstattungsprogramm der Streitkräfte seit Jahrzehnten verwendet werden könnte. Lambrecht selbst zählt am Montag einige Einzelposten auf, die auf der Liste stehen könnten: „Da geht es wirklich um die gesamte Bandbreite der Bundeswehr – es geht um Nachtsichtgeräte, es geht um Funkgeräte, es geht aber auch um den schweren Transporthubschrauber.“ Warum es der Ministerin in den vergangenen drei Monaten nicht gelungen ist, konkreter zu werden, eine faktenbasierte Analyse der Bestände und der Lücken bei den Streitkräften vorzulegen, gehört zu den Rätseln ihrer bisherigen Amtsführung.