Sondervermögen Bundeswehr : Die Einigung, die keine ist

Die Einigung über das „Sondervermögen“ bedeutet nicht, dass sich Ampelkoalition und Unionsfraktion einig wären. Bis zuletzt gab es Meinungsunterschiede über die Verwendung der 100 Milliarden Euro. Der Kompromiss bedeutet, dass die CDU/CSU-Fraktion ihren Willen bekommt, mit dem Geld wirklich nur die Streitkräfte zu bedienen, dass aber auch die Rufe aus der Ampelkoalition sich durchgesetzt haben, Zivilschutz und Cybersicherheit zu berücksichtigen. Das soll nun im Bundeshaushalt bedacht werden. Mit anderen Worten: Was im Sondervermögen nicht berücksichtigt werden konnte, geht zu Lasten des „regulären Haushalts“, was umgekehrt bedeutet: Vom Bundeshaushalt wird in das Sondervermögen verschoben, was wirklich notwendig ist.

Auch eine zweite Bedingung der Union für die Zustimmung bleibt strittig. Zwar haben sich beide Seiten formal auf das Zwei-Prozent-Ziel der Nato verständigt. Dieses Ziel aber nicht jährlich, sondern über fünf Jahre gestreckt zu erfüllen, lässt viel Raum für Interpretationen und Ausweichmanöver. Die vielen Bedenken aus der Regierung dagegen, eine strenge Regel zu erfinden, liegt nicht in den Strukturen der Beschaffung, sondern darin, dass die Zwei-Prozent-Vorgabe bis hinauf zum Fraktionsvorsitzenden der SPD, Rolf Mützenich, abgelehnt wird. Noch am Morgen der Einigung über das Sondervermögen bezeichnete er die Kennziffer im Deutschlandfunk als abstrus.

Wie klapprig die Konstruktion des Sondervermögens ist, zeigte nach der Einigung auch die Äußerung des Bundesfinanzministers Christian Lindner (FDP), die Schuldenbremse bleibe erhalten, indem die Koalitionsfraktionen und die Unionsfraktion das Grundgesetz änderten. Das ist nur die halbe Wahrheit. Die ganze: Das Grundgesetz muss geändert werden, um die Schuldenbremse zu umgehen. Würde es nicht geändert, womit Mützenich zwischenzeitlich gedroht hatte, um die Sache ohne die Union durchziehen zu können, würde die Schuldenbremse aber nicht außer Kraft gesetzt. Es müsste ein Notfall konstatiert werden oder aber an anderer Stelle drastisch gespart werden. Im einen Fall würde sich die Koalition blamieren (ist es ein Notfall, dass die Bundeswehr jahrelang vernachlässigt wurde?), im anderen Fall müsste die Koalition alle ihre schönen Projekte über den Haufen werfen.

Die Union verhilft der Koalition also aus einer großen Verlegenheit, indem sie die Einigung mitträgt. Als Gegenleistung bekommt sie Substantielles (die Ausstattung und die Annäherung an das Zwei-Prozent-Ziel) und Selbstverständliches, das die Koalition bislang nicht vorgesehen hatte (einen Tilgungsplan für das „Vermögen“, das keines ist).

Mehr zum Thema 1/

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Fraktionsführungen der Ampelkoalition werden sich nun um Geschlossenheit bemühen müssen. Denn dass tatsächlich eine Zweidrittelmehrheit zustande kommt, hängt nicht an der Unionsfraktion, sondern an den Regierungsfraktionen.