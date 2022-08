Lauterbach und Buschmann : Kreativ, aber an der falschen Stelle

Karl Lauterbach und Marco Buschmann passen ihr Corona-Konzept für den Herbst nach Kritik zwar etwas an. Doch so richtig einfallsreich werden die Minister nur, wenn es darum geht, neue Metaphern für ihre Maßnahmen zu finden.

Eine Art Doppelspitze: Karl Lauterbach (SPD) und Marco Buschmann (FDP) am Mittwoch in Berlin Bild: Omer Messinger

Erst Winterreifen und Schneeketten, jetzt Vorhängeschlösser: Wenn es da­rum geht, die Corona-Regeln für Herbst und Winter in Metaphern zu gießen, sprühen die zuständigen Mi­nister vor Kreativität. Aber auch nur dort. Denn der leicht veränderte Entwurf des Infektionsschutzgesetzes hält außer einem dritten Bild kaum neue Ideen bereit.

Zwar attestiert Justiz­minister Marco Buschmann (FDP) sich und seinem Kabinettskollegen, Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), ein ge­rüttelt Maß an „Verfahrensklugheit“. Doch die Kritik, dass der Rückzug des Bundes in der Corona-Politik zu einem uneinheitlichen Vorgehen der Länder führt, bleibt ohne Folgen. Weiterhin gilt, dass von Oktober an in den Landeshauptstädten entschieden wird, wie der Corona-Alltag aussieht.

Was das angeht, steht der Gesundheitsminister zu seiner Erwartung, dass die Länder schon zu ähnlichen Einschätzungen der Pandemie gelangen und entsprechende Schlüsse da­raus ziehen. Woher Lauterbach diese Zuversicht nimmt, sagt er nicht. Er­fahrung kann es nicht sein, denn die lehrt das Gegenteil.

Der Verlust an Glaubwürdigkeit alle

Sollte er sich ir­ren, verlöre die Regierung an Glaubwürdigkeit. Das wäre nicht ein Pro­blem von Parteistrategen allein, sondern eines vieler Bürger, hängt doch die Wirksamkeit der Maßnahmen auch daran, dass die Breite der Gesellschaft sie als richtig anerkennt. Gleiches muss gleich behandelt werden. Jede Abweichung von diesem Grundsatz ist von Übel.

Natürlich ist nicht alles schlecht. Es ist gut, dass der Bund Patienten schützt und eine unsinnige Regel streicht. Auch die verquere Ausnahme beim Masketragen in Bars für „frisch“ Geimpfte und Genesene ist nicht mehr zwingend gesetzt.

Mehr zum Thema 1/

Außer Frage steht, dass irgendwann der Tag kommen muss, an dem Corona so behandelt wird wie andere Infektionskrankheiten auch. Doch noch verändert sich das Virus schnell. Noch fehlt es an Er­fahrungen mit dem Immunschutz, die eine Souveränität im Umgang mit Corona ermöglichten. Die Zeit wird es richten. Bis dahin fällt jemandem in Berlin bestimmt noch eine Metapher ein, um diesen Zustand in ein Bild zu übersetzen.