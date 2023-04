Häufiges Bild: Der frühere Regierungschef Borissow in einem Wahllokal in Sofia Bild: AP

Eines ist sicher: Nichts ist sicher. So lässt sich das Ergebnis der fünften bulgarischen Parlamentswahl innerhalb von zwei Jahren zusammenfassen. Denn auch nach der Abstimmung am Sonntag ist nicht sicher, ob in Sofia eine Regierung gebildet werden kann oder ob in dem seit 2007 der EU angehörenden Land bald die sechste Parlamentswahl in kurzer Folge ansteht. Das Patt ergibt sich daraus, dass zwei ungefähr gleich große politische Blöcke jeweils etwa ein Viertel der Stimmen auf sich vereinigen, aber nicht miteinander koalieren, während alle Kombinationen unter Ausschluss einer der beiden großen Parteien noch heikler wären.

Am Montag lag das offizielle Endergebnis noch nicht vor, doch sah es danach aus, als sei es dem früheren Ministerpräsidenten Bojko Borissow wieder einmal gelungen, seine Partei „Bürger für eine europäische Entwicklung Bulgariens“ (GERB) zur stärksten Kraft zu machen. GERB und eine mit ihr verbündete Kleinpartei erhielten laut den vorläufigen Zahlen etwas mehr als 26 Prozent der Stimmen. Zweitstärkste Kraft wurde mit nicht ganz 25 Prozent ein liberales Bündnis, das von der Partei „Wir setzen den Wandel fort“ des ehemaligen Regierungschefs Kyrill Petkow angeführt wird.