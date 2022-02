Impfpflicht in der Pflege : Söder gehört in politische Quarantäne

Wolfgang May

09.02.2022 - 20:51

Rechtsstaat ... Jetzt schlägt zurück, dass dieser schon längst durch die Machthabenden relativiert wurde. Wer erinnert sich nicht an Seehofers damalige Feststellung "Herrschaft des Unrechts"? Oder explizit in der Sommerpressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel, 20. Juli 2018: "Für die Bundesregierung kann ich sagen, dass wir Recht und Gesetz einhalten wollen und werden, und dass wir das, wo immer das notwendig ist, auch tun. " => und sonst halt nicht ... In Deutschland wird schon lange mit "Recht" und dessen Interpretation, Überdehnung, Nichteinhaltung etc Schindluder getrieben. Und jetzt wo es "ernst wird", "wundert" man sich, dass das einige Leute einfach so weiterbetreiben.