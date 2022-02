Impfpflicht : Für Freiheit und Leben

Lesermeinungen

Jakob Geyer 11.02.2022 - 19:30 Man könnte fast glauben, dass man sich in einer Parallelwelt befindet. Ich befinde mich in der Welt, in welcher die Impfstoffe die Erwartungen schon beim ursprünglichen Virus nicht erfüllt haben (Stichwort Sterile Immunität, welche die Reinfektion und Weitergabe verhindert) und dann von Variante zu Variante immer ineffektiver geworden sind. Was aber kein Problem ist, weil der Virus die ohnehin nie überlastete Gesundheitsversorgung nun gar nicht mehr gefährdet. Aber gibt es noch eine zweite Welt, in welcher sich die deutsche Politik, Judikative und Medienwelt befindet. Dort ist der Zusammenbruch des Gesundheitssystems praktisch jede Sekunde eine reale Gefahr, doch können sich Geimpfte nicht mehr infizieren und den Virus damit nicht mehr weitergeben. Der Clou ist allerdings, dass trotz des wirksamen Impfstoffes in der Parallelwelt IMMERNOCH die Impfpflicht gefordert wird, was ein Widerspruch ist, der dort die geistige Elite überhaupt nicht anficht. Kluger Kopf, wo bist du? 0 0 0

Wolfgang May 11.02.2022 - 19:30 Das ist doch alles nur juristisches Spiegelfechten. Egal was jetzt beschlossen wird, es wird in vielerlei Hinsicht schon technisch nicht umsetzbar sein (Daten), geschweige denn praktisch um- bzw durchsetzbar sein. Und es kommt viel zu spät. Es geht dabei nur um den Spass am politischen Herumeiern, Fähnchen in den Wind hängen, Haltung zeigen, mal in die eine (Schutz) mal in die andere (Freiheit) Richtung. Und von anderen Themen ablenken. Sonst würden die diskutiert, was den beteiligten viel weniger passen würde. 0 0 0