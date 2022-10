Identitätspolitik : Bist du „woke“ genug?

Alle traurigen Geschichten ähneln einander. Zumin­dest wenn sie von der Geringschätzung von Menschen wegen ihrer Hautfarbe oder Religion auf der Grundlage einer rigiden Weltsicht handeln. Nehmen wir diese hier: Im November 2016, Donald Trump war gerade überraschender- und schockierenderweise zum Präsidenten gewählt worden, trafen sich sieben Frauen in einem Hotel in Manhattan. Was sie dort zu planen begannen, sollte nur zwei Monate später der größte Protesttag in der amerikanischen Geschichte werden. Am 21. Januar 2017, einen Tag nach Trumps Amtseinführung, versammelten sich 470.000 Menschen zum „Women’s March on Washington“; zusammen mit gleichzeitigen Kundgebungen in Hunderten weiterer Städte in den USA waren nach einer Zählung der „Washington Post“ etwa 4,1 Millionen Menschen auf den Beinen gegen Trump – 1,3 Prozent der US-Bevölkerung.

Angeführt wurde das Organisationskomitee von Vanessa Wruble, einer jüdischen Aktivistin aus Brooklyn. Sie war besorgt gewesen, weil sich unter den Organisatorinnen anfänglich keine woman of color fand, und holte schließlich Tamika Mallory, eine Schwarze, die sich für strengere Waffengesetze stark machte, und Carmen Perez, eine Anwältin lateinamerikanischer Herkunft, die für Justizreformen agitierte, ins Boot. Die beiden brachten später Linda Sarsour ein, eine Amerikanerin palästinensischer Herkunft. In Sachen Diversität und Inklusion, so könnte man sagen: vorbildlich.

Doch bald nach dem gigantischen Erfolg der Demo kam es zu einer Exklusion: Wruble verließ die Organisation – herausgedrängt, wie sie behauptete, weil sie Jüdin ist. Bei jenem ersten Treffen in Manhattan, so erzählte sie nun, hätten Mallory und Perez sie damit konfrontiert, sie müsse sich den dunklen Seiten der jüdischen Geschichte stellen, etwa dass Juden angeblich vom Sklavenhandel profitiert hätten. Mallory und Perez bestritten diese Schilderung, gaben aber zu, dass sie ­Wruble generell vorgeworfen hatten, sie als Weiße verfüge natürlich über „weiße Privilegien“. Schließlich kam heraus, dass Mallory eine Rede von Louis Farrakhan beklatscht hatte, dem für seine antisemitischen Ausfälle bekannten Führer der radikalen Schwarzen-Organisation „Nation of Islam“. Das Orga-Team implodierte, die Bewegung zersplitterte.

Wer kommt im Politischen vor?

Wem gehört so ein Protest? Dürfen weiße Mittelschichtfrauen sich unterprivilegiert nennen und für ihre Rechte streiten? Oder dürfen das nur women of color? Diese Geschichte ist nur eine Episode in einem umfassenderen Kulturkampf, der auch hierzulande zum Teil erbittert geführt wird, unter Begriffen wie „Identitätspolitik“, „Diversität“, „Repräsentation“ oder „Postkolonialismus“. Gemeinsam ist diesen ideologischen Geschwistern, dass sie im Dienst von Befreiungsbewegungen stehen: von Frauen, sexuellen und ethnischen Minoritäten, Behinderten, einstmals kolonisierten Völkern. Es geht um Rechte, Teilhabe. Die affektive Aufladung der Debatte hat die Soziologin Paula-Irene Villa Braslavsky so erklärt: „Hier wird verhandelt, wer im Politischen wie vorkommt. Und das ist eine eminent politische Frage.“

Wie diese Verhandlung ausgeht, wird über Gesetzestexte und öffentliche Haushalte mitbestimmen – überhaupt darüber, wie wir in Zukunft zusammenleben. In vielen Fällen ist das sicherlich ein Elitendiskurs. Doch man täusche sich nicht: Es begann mit Michel Foucault und Judith Butler, deren Werke für die meisten Normalverbraucher so unbekannt wie unverständlich sein dürften, und endet über allerlei gedankliche Transmissionsriemen – Universitäten, Schulen, Kindergärten, Medien – in Kneipengesprächen, Mitarbeitermeetings und Podiumsdiskussionen, wo Menschen dann Sachen sagen wie: „Ich darf dazu keine Meinung haben, ich bin weiß“, „Klingt ganz schön homophob, was Sie da reden“ oder „Was transphob ist, bestimmen die Betroffenen“.