Frankfurter Zeitung 25.12.1929 : Wie kann es ein friedliches Europa geben?

[...] Europa steht am Scheidewege. Es kann entweder zurücksinken in nur auf sich selbst bedachten nationalen Egoismus mit der unausbleiblichen Gefolgschaft von Armut und einem neuen Weltkrieg oder es kann voranschreiten auf dem Wege zur Einheit, zum Wohlergehen und zum Frieden. Es muß sich aber entscheiden, welchen Weg es gehen will; es kann nicht stehenbleiben.

Die Straße der einzig auf sich bedachten nationalen Selbstsucht ist vorgezeichnet durch die nationale Tradition, durch Sprache, Kultur und Rasse und durch alle die Kräfte der nationalen Gemeinschaft, die man gemeinhin unter dem Wort Nationalität zusammenfaßt. Diese Kräfte zwingen uns, nur an uns selbst zu denken, um groß und reich und mächtig zu werden und unser Schicksal kühn und ohne Furcht herauszufordern. Sie behaupten, daß es der Rasse, die am stärksten für sich einsteht, am besten ergehen wird, daß das Leben ein Kampf sei und daß nur jene den Platz an der Sonne haben werden, die ihn sich nehmen und die ihn in diesem Kampfe festzuhalten verstehen. Eine derartige Auffassung rechnet mit der Wahrscheinlichkeit eines Krieges; ja sie macht de facto ihn sogar unabwendbar, und mit ihm Armut, Schwäche und die Vernichtung aller feineren Instinkte der menschlichen Natur.

Sie macht Krieg auf folgenden Gründen unabwendbar: Zu allererst wäre in einem rein nationalistischen Europa jede Nation gezwungen, alle internationalen Fragen zunächst und in der Hauptsache von ihrem eigenen selbstischen Standpunkt aus zu beurteilen. Sie würde keine Rücksicht auf die Rechte und Bedürfnisse der Gegenseite oder der Völker Europas als Gesamtheit nehmen können. Internationale Beziehungen würden daher mehr und mehr gleichbedeutend werden mit chronischen internationalen Auseinandersetzungen.

Wenn diese Auseinandersetzungen anfangen würden, hitziger zu werden, so würde es für den souveränen nationalistischen Staat kein Mittel geben, den Kriegsausbruch oder auch nur die Kriegsandrohung zu verhindern. Es gäbe dann keinen Appell an die Vernunft oder an ein unparteiliches Schiedsgericht oder an irgendeine Körperschaft. Der das Wohlergehen Europas und das Wohl der Welt am Herzen läge.

Aufrüstung als Folge nationalen Denkens

Der Stärkere allein würde entscheiden. Daher würden Rüstungen die notwendigen Begleiterscheinungen eines derartigen Ultranationalismus sein, Rüstungen, schon um nur die eigenen Rechtsansprüche zu sichern, Rüstungen, um die nationalen Güter zu erhalten, Rüstungen für die Selbstverteidigung. Aber keine gesunde Nation würde sich in einer sich rasch verändernden Welt von miteinander konkurrierenden und nur auf sich selbst bedachten nationalistischen Staaten mit Rüstungen zufriedengeben, die womöglich offenkundig den Rüstungen der Nachbarstaaten unterlegen sind.

Alle Ausgaben des historischen E-Papers im Überblick Artikel finden

Sie muß sich dafür sichern, daß sie im Falle eines Zwistes siegreich bleibt oder daß mindestens Sicherheit garantiert ist. Mit anderen Worten würde jede Nation sich also soweit sichern müssen, daß sie ausreichend genug gerüstet ist, um jedem Nachbarn oder Rivalen widerstehen zu können. Ihre Nachbarn aber müssen auf ganz die gleiche Art ihre Sicherheit zu verankern suchen. Das ist auch die Ursache gewesen zu dem Argwohn und dem unausbleiblichen Rüstungswettstreit der Nationen, der schließlich in einer allgemeinen Militarisierung, in militärischen Bündnissen und in „Machtpolitik“ und Krieg endete, wovon die ganze europäische Geschichte erfüllt ist seit der Zerstörung des Römischen Reiches.