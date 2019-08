Frankfurter Zeitung 04.09.1929 : Wie Graf Zeppelin die Welt begeistert

Ein Luftschiff ist um die Welt gefahren.

Heute erleben wir einen der seltenen und schönen Tage, an denen sich unser ganzes Volk in gemeinsamer Freude, in gemeinsamem Stolz auf eine große deutsche Leistung zusammenfinden kann. “Graf Zeppelin“, das Luftschiff, das aus den Spenden des ganzen Volkes erbaut ist, hat in schneller, wagemutiger Fahrt um die Erdkugel erwiesen, daß ein kühne technische Idee, ein alter verwegener Traum der Menschen heute greifbare Wirklichkeit geworden ist. Wir haben alle in fieberhafter Spannung diese drei Wochen hindurch den weiten Weg verfolgt, auf dem das Luftschiff ruhig und sicher dahinzog, wir haben mit Staunen und Bewunderung gesehen, welche neuen Möglichkeiten des Verkehrs und des menschlichen Austausches dieses technische Werk der Menschheit erschließt, wir haben mit Ueberraschung und Freude zusammengerechnet, in welch unglaublich kurzer Zeit das silberne Schiff den Menschen von Kontinent zu Kontinent trägt.

Und es ist ein ganz großes Ereignis, es ist ein besonderer Tag in der Geschichte der Technik, dieser 4. September, an dem ein Luftschiff zurückgekommen ist von weltweiter Fahrt, von dem ununterbrochenen, stolzen Zug um das Erdenrund. Wochenlang rasten die Motoren, wirbelten die Propeller, trieben die Flug ersonnenen Maschinen eine Schare unternehmender Männer durch den Luftraum, durch brausende Stürme, durch Nebel und Wolken, durch Sonne und Regen über weite nie gesehen Landschaften, über Meere, Berge und Wüsten, ruhig, sicher, stetig, unbeirrbar.

Seit Jahren, seit Jahrzehnten wirken geschickte Hände, opferwillige, zähe Geister, um die schöpferische Idee eines Grafen Zeppelin zu ihrer restlosen Verwirklichung vorzutreiben, von dem ersten tastenden Versuch, ein lenkbares Fahrzeug der Luft zu schaffen, zum vollendeten, vertrauenswürdigen Luftverkehrsmittel voranzukommen. Nun hat Dr. Eckener mit seinen getreuen Helfern das ersehnte Ziel erreicht; er hat vor aller Welt den Beweis liefern können, daß das Luftschiff vollwertig in die Reihe der Verkehrsmittel eingezogen werden muß. Eine kühne technische Idee ist jetzt Wirklichkeit geworden.

Und wir alle dürfen diesen Tag der stolzen Genugtuung nach vollbrachtem Werk mit Dr. Eckener, Dr. Dürr, Kapitän Lehmann und den anderen wackeren Männern der Friedrichshafener Werft als einen Tag des deutschen Volkes feiern, als einen Tag, an dem zähe Beharrlichkeit und unverzagtes Selbstvertrauen ihren Lohn gefunden haben in der Vollendung eines kühnen Werkes. Es war eine mühselige, trübe, sorgenschwere Zeit, als vor fünf Jahren vom Bodensee aus der Aufruf ans deutsche Volk erging, die technische Idee des alten Grafen nicht in der wirtschaftlichen Not des Tages zugrunde gehen zu lassen, als wir alle in Stadt und Land aufgefordert wurden, von den kargen Mitteln, die uns Krieg, Zusammenbruch und wirtschaftliche Verwirrung noch gelassen hatte, etwas hinzugeben für die Zeppelin-Eckener-Spende, für den Bau eines Luftschiffes. Und es fanden sich gar manche verzagte und kleine Geister, die darüber zeterten, daß man in solcher Zeit in luxuriösen Experimenten Geld verschwenden wolle. Aber die große Mehrheit des Volkes in allen seinen Schichten begriff, was es sich selbst schuldig war. Nein, das Werk des Grafen Zeppelin sollte nicht untergehen! Es sollte weitergeführt werden zum großartigen Ziel, kühnen Ziel! So griff man in die Werke von Friedrichshafen zu neuem Anfang und gutem Gelingen zu helfen.

Es war nichts Kleines, was damals geschah; es war eine wirkliche Volksspende, jene Zeppelin-Eckener-Spende, für die gerade die breite Masse der Mühseligen und Beladenen ihre sauer verdienten Groschen am willigsten hingegeben hat. Und es ist ein rührender Zug unseres Volkes, der sich in diesen Tagen der Zeppelin-Weltfahrt so mannigfaltig offenbart hat, diese leidenschaftliche Anteilnahme an dem Schicksal des in der Ferne dahinziehenden Luftschiffes. Es war ja sein Schiff, das dort über Asiens Steppen hinwegfuhr, es war ja sein Schiff, das man in Tokio, in Los Angeles, in Lakehurst mit Jubel und Begeisterung in die Halle zog, es war ja sein Schiff, dem man in der ganzen Welt mit Anerkennung und Bewunderung auf seiner gewaltigen Fahrt zusah. In diesen Wochen reichten sich die Völker von Kontinent zu Kontinent, von Erdteil zu Erdteil freudig die Hände. Sie sahen, daß es einem kühnen Schöpfergeiste gelungen ist, den alten Traum der Menschen zu verwirklichen, in sanftem Gleiten durch die Lüfte zu ziehen und die Weite der Welt zusammenschrumpfen zu lassen.

„Graf Zeppelin“ eint die Deutschen

Ueberall, bei allen Kulturvölkern hat man schon seit vielen Jahren diese technische Leistung eines deutschen Mannes mit mehr oder weniger Gelingen sich zunutze gemacht. Luftschiffe gibt es heute schon in vielen Ländern. Aber dieses Luftschiff “Graf Zeppelin“ hat die Erde umfahren, hat den handgreiflichen Beweis gegeben, daß die Erde kleiner geworden ist, daß die Menschen näher zueinander gerückt sind, daß sie sich mit Funkgerät und Kabel, mit Wetterdienst und Navigationskunst gegenseitig helfen und verständigen können, daß sie alle stolz darauf sein dürfen, ein Mittel zur Bezwingung des Luftmeers zu besitzen. Gemeinsam zu besitzen! Die Menschheit hat in diesen Tagen wider einmal erfahren, daß es gemeinsames Leben, gemeinsame Freude, gemeinsamen Stolz für die Völker der Erde gibt, wenn sich die Geister in friedlichen Werke begegnen.

Das deutsche Volk aber heißt die Männer von Friedrichshafen in der Heimat willkommen und beglückwünscht sie zu der Tat, die sie vollbracht haben. Es sieht sich selbst geehrt in dem, was jetzt geschehen ist, weil es sich eins fühlt mit dem Werk des Grafen Zeppelin. Das weltumfahrende Luftschiff ist uns allen eine Fahne der Einigkeit geworden, um die sich das ganze Volk schart, einmütig, geschlossen, stolz, freudig. Denn es hat in diesem Werk, in diesem Schiff, geschaffen aus den Groschen des ganzen Volkes, wieder glauben gelernt an sich selbst und seine besten Kräfte.