Frankfurter Zeitung 31.12.1929 : Was wird 1930 bringen?

Gedrückt und mißmutig werden heute abend viele deutsche Menschen dem alten Jahre die Abschiedshand reichen. Sollen sie so düsterer Stimmung voll auch ins neue hineingehen?

Wir wollen uns gewiß nicht vom Silvesterpunsch leichter Phrasen über die Schwelle hinwegtragen lassen. Wir wollen gewiß nicht uns selbst etwas vormachen. Keinen leeren Trost – aber auch keine Haltlosigkeit! Ein hartes und bitteres Jahr ist es freilich gewesen. Vieles ist zusammengesunken in Wirtschaft und Politik. Aber das Ganze ist ganz weit entfernt von dem, was man einen Zusammenbruch nennen könnte. Vieles steht und vieles wächst, was uns den nötigen Halt gibt, um selbst aufrecht stehen zu bleiben und um vorwärts zu schreiten!

„Stockung“ – so charakterisiert der Handelsteil der „Frankfurter Zeitung“ in seinem traditionellen Rückblick die Lage der Wirtschaft an dieser Jahreswende. Man hat den Eindruck, daß stärker als je vordem die Stimmung und die Gedanken der Menschen heute von dieser wirtschaftlichen Situation, mehr aber noch von der Wirtschaftsstimmung beherrscht sind. Selbst diese ihnen nächstliegenden Tatbestände sehen sehr viele Menschen durch trübe Brillengläser an. So übersehen sie vielfach das Helle, das neben dem Dunklen steht.

Sie blicken entsetzt und mit Recht entsetzt auf die wiederum angestiegene Zahl der Erwerbslosen, aber sie nehmen nicht Kenntnis davon, daß noch höher (360 000 gegen 200 000) die Zahl derer ist, die neu ins Erwerbsleben getreten sind. Sie halten den Blick gebannt auf einzelne größere und kleinere Zusammenbrüche im Geschäftsleben, aber sie lassen nicht in ihr Bewußtsein eindringen, daß der Umfang unserer Produktion den des gleichen Zeitpunktes vor einem Jahre übertrifft. So kommt unser Handelsteil in sehr gründlicher Untersuchung zu dem Ergebnis, daß unser Wirtschaftsleben nicht organisch erkrankt, sondern daß die Stockung, an der es leidet, auf funktionelle Störungen zurückzuführen ist. Die aber werden sich überwinden lassen. Haben wir nicht viel schwerere und verzweifeltere Situationen überwunden? Haben wir uns nicht aus ganz realen Zusammenbrüchen wieder aufgerafft?

1930 positiv entgegenblicken

Das, was uns heute bedrückt, ist nicht so sehr eine reale Krise als eine Krise des Vertrauens und ganz wesentlich eine Krise des Selbstvertrauens. Dies gilt von unserer Wirtschaft, und es gilt ebenso von unserer politischen Lage. Auf beiden Ebenen gilt darum der Satz, daß unser weiteres Schicksal, daß der Inhalt von 1930 viel weniger von außerhalb befindlichen Kräften und Vorgängen abhängen wird als von uns selbst, von unserer Fähigkeit, den Kopf oben zu behalten und klar und fest zu handeln.

Politisch haben ja wohl die am meisten ins Auge springenden Geschehnisse einen viel positiveren Charakter als die auf der wirtschaftlichen Ebene. Ein unleugbar großer Fortschritt ist geschehen für die Regelung der Reparation, für die Räumung der besetzten deutschen Gebiete: beides wesentliche Fortschritte zur Ueberwindung des Weltkrieges und seiner keinen wahren Frieden zulassenden Nachwirkung. Aber was endgültig aus diesem Fortschritt wird, das wird auch noch von unserer Haltung und unserem Handeln im kommenden Jahre abhängen.