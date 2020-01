Frankfurter Zeitung 02.01.1930 : Was bleibt nun vom Ersten Weltkrieg?

Das neue Jahr beginnt sofort mit schwerwiegender außenpolitischer Arbeit. Am 3. des Monats wird die zweite Haager Konferenz eröffnet. Die Delegationen der Hauptbeteiligten begeben sich bereits heute auf den Weg. Die Konferenz soll dem Young-Plan Leben verleihen. Sie soll zu dem Abschluss vertraglicher Vereinbarungen führen, durch welche die neue Reparationsregelung bindende Kraft erhält.

Im Grunde ist die zweite Haager Konferenz, nichts weiter als die Fortsetzung der ersten Haager Konferenz, die im August des vergangenen Jahres stattfand und dann vertagt wurde, um die Detailarbeiten von den Ausschüssen und Organisationskomitees vollführen zu lassen. Im Grunde hat somit die Haager Konferenz bis heute weiter existiert, nur daß bis zur Erledigung jener Einzelarbeiten die Hauptdelegierten einstweilen nach Hause gegangen waren. Die Unterbrechung ist eine recht lange gewesen, sie war jedenfalls sehr viel länger, als man ursprünglich erwartet und geplant hatte. Verantwortlich dafür waren die großen Schwierigkeiten, die es zu überwinden galt, teilweise aber auch mangelnder Eifer und mangelndes Entgegenkommen in gewissen Lagern.

Inzwischen ist so manches geschehen, was das äußere Gesicht der Lage verändert hat: der in der ganzen Welt beklagte Tod Stresemanns, des Staatsmannes, in welchem das Ausland den Repräsentanten des deutschen Verständigungswillens erblickte, und andererseits der von Hugenberg, Hitler und Genossen begehrte Volksentscheid, der mit erfreulicher Eindrücklichkeit gezeigt hat, daß fünf Sechstel des deutschen Volkes von einer Abenteurerpolitik nichts wissen wollen, daß also die übergroße Mehrheit der Deutschen hinter der Verständigungspolitik steht. Der Tod Stresemanns braucht darum für Deutschlands Verhandlungsgegner keinesfalls ein Element der Beunruhigung zu bedeuten.

Die Reparationsgeschichte wird durch die Haager Konferenz einen neuen Abschnitt erhalten. Ihre Hauptkapitel lauteten bisher: Versailler Vertrag, Londoner Ultimatum und Dawes-Plan. Das neue Kapitel wird die Ueberschrift „Young-Plan“ tragen. Es wird noch nicht das letzte Kapitel in der Geschichte der durch den Weltkrieg hervorgerufenen finanziellen Verpflichtungen und Abhängigkeiten sein. In ihm soll ein neues Reparationsrecht gelten, ein Reparationsrecht, das auf gegenseitigem Vertrauen beruht und nur kommerzielle Grundsätze kennt, aus welchem daher auch die letzten Spuren des Versailler Geistes des Argwohns und der Gewaltpolitik verschwinden müssen.

Deutschland will ernst genommen werden

Keine Frage, daß es unter dem Regime des Young-Planes keinen Raum mehr für Sanktionen geben darf. Die Reparationskommission wird, das spricht der Plan ja selber aus, aus den Beziehungen zwischen Deutschland und den Reparationsgläubigern verschwinden. Sollte es hinfort zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Deutschland und den Reparationsempfängern oder unter diesenselber kommen, so wird in ihnen, wie ja schon unter dem Dawes-Plan, ein Schiedsgericht und nicht mehr einseitiger Machtwille zu entscheiden haben. Die Juristen der „einladenden Mächte“ sind bereits mehrere Wochen in Brüssel versammelt gewesen, um den Guß der zu treffenden vertraglichen Vereinbarungen vorzubereiten. Es ist anzunehmen, daß sie auch Vorsorge für die Einrichtung des Schiedsgerichts getroffen haben, das zukünftig über den Reparationsbeziehungen machen wird.

Herr Tardieu (frz. Ministerpräsident 1929-1930, Anm. d. Red.) hat den Wunsch gehabt, den zweiten Akt der Haager Konferenz möglichst kurz zu gestalten. Sein Plan war, daß alle Vorarbeiten im voraus erledigt und in Haag gewissermaßen nur die Unterschriften auf die bereits sorgsamst vorbereiteten Protokolle gesetzt werden sollten. Es ist nun jedoch nicht ganz so gekommen wie er sich gedacht hat. Einige schwerwiegende finanzpolitische Fragen sind gewiß inzwischen gelöst worden, aber es ist noch eine recht erhebliche Reihe von Streitpunkten übrig geblieben, mit denen sich nun die Konferenz zu befassen haben wird.

Außerdem: das ganze ist ja ein eminent wichtiger politischer Schritt, der eine neue Periode in den Beziehungen der ehemals kriegsführenden Mächte einleiten soll. Somit wird auf der Konferenz auch die große Politik noch manches Wort mitzusprechen haben. Es ist daher gar nicht ausgeschlossen, daß es im Haag noch zu schwerwiegenden politischen Spannungen kommen wird. Besteht auf allen Seiten wirklich guter Wille, so werden sich indessen auch solche Spannungen überwinden lassen. Was Deutschland betrifft, so ist seine Lage klar. Der Young-Plan wird ihm so hohe Lasten (nach deutscher Meinung trotz der gegenüber dem Dawes-Plan eingetretenen bedeutenden Reduktionen noch immer zu hohe) aufbürden, daß Zusätzliches ihm nicht mehr zugemutet werden kann und darf.

Die Uebernahme der neuen Verpflichtungen durch das deutsche Volk erfolgt unter der Voraussetzung, daß nunmehr wirklich mit den Versailler Methoden endgültig Schluß gemacht werde, und zwar nicht nur in Bezug auf die Räumung, die bis zum 30. Juni zu vollenden Frankreich feierlich verpflichtet ist, sondern auch hinsichtlich aller anderen politischen Reparationsbestimmungen. Der Reichspräsident hat bei dem Empfang des diplomatischen Korps am Neujahrstage ausgeführt: Deutschland könne seine Aufgaben im Kreise der Nationen nur dann erfüllen, wenn es politische Freiheit und wirtschaftliche Entfaltungsmöglichkeiten habe. Diese Worte des Staatsoberhauptes der deutschen Republik sind zu unterstreichen. Das deutsche Volk erwartet von der Haager Konferenz, daß sie ihm im besonderen in jeder Hinsicht politische Freiheit bringe.