Frankfurter Zeitung 01.09.1930 : Ausländische Touristen erkunden Deutschland

Die Amerikaner sind die Ausländer. Gegen diese allgemein übliche Identifizierung werden sie selbst nichts einwenden, weil sie einen Rekord konstruiert. Sie sind ja auch tatsächlich in der Ueberzahl. Im Juni waren 21.820 Ausländer in München und 6.503 Amerikaner darunter. Dieses Drittelkontingenz tritt mehr in den Vordergrund, als seine numerische Stärke rechtfertigt.

Schuld daran ist das, sagen wir, etwas auffallende Benehmen, das Auftreten in Trupps, die bewusste und unterbewusste Liebe zum Dollar, die den Ein heimischen immer lieber einen Amerikaner vermuten läßt, als sonst wen, und schließlich auch die Verwechslung mit Engländern. Seit zwei Jahren nämlich kommen die Engländer wieder zu uns, das ehemals klassische Reisevolk, und man sieht mit einigem Staunen, daß aus den 691 Engländern im Juni 1929 dieses Jahr 2.771 geworden sind, Hier sei noch gesagt, daß die Zahl der Holländer in ähnlicher Wiese zugenommen hat und auch die der Franzosen.

Was diese Amerikaner in München treiben? Ja, die meisten treiben überhaupt nichts, sie werden getrieben. Die „party“ ist vom Reisebüro zusammengestellt, auf München trifft nicht allzuviel Zeit, die wird ausgenützt. Eine Rundfahrt verschafft den Aspekt der Stadt, der jetzt zur Reisezeit nicht ganz echt ist; an einigen Stunden des Tages gerät der Verkehr in ein geradezu großstädtisches Tempo. Das Deutsche Museum kommt daran und die Residenz. Verantwortlich für die Auswahl der Sehenswürdigkeiten ist das Mitglied einer Reisegesellschaft nicht, wohl aber der Alleinreisende.

So entdecken Amerikaner deutsche Kunst und Kultur

Nein, ins Schauspiel geht er trotz Bassermann, Schiller und Pallenberg nicht gern. Lieber noch ins Totenmal; da wird nicht so viel gesprochen, was er nicht versteht. Der Glaspalast wird durchgearbeitet, eine Leistung übrigens bei 3.000 Bildern (auch wenn alle gut wären!) Wagner- und Mozartfestspiele; darüber gehen die Kritiken auseinander. Welche kommen von Bayreuth und sind hochmütig und an anderen bemerkt der echte Musiker mit Schrecken, daß sie schon vor dem letzten Takt stillos zu klatschen beginnen.

Die „Kirchlichen Kunstschätze aus dem Mittelalter“ sieht man sich an und die Sammlung Thyssen. Das mit der Prohibition ist so eine Sache. Wenn da eine Familie im Pschorrbräu sitzt und, fünfköpfig, den Nachmittag bei einer Maß verbringt – was vorkommt – dann spielt vielleicht auch der Gedanke an das Verbot mit. Warum sollen nicht einige Babbits unter dem Taufenden sein, die ihrer Stadt Zenith auf ein paar Tage entronnen sind? Unsere fürchten Spitzel unter den Landsleuten und wieder andere…

…nicht nur wenige, fast alle, sparen. Sie bezahlen dem Reisebüro die verlangte Summer für die gesamte Tour und bekommen dafür alles: Fahrt, Uebernachtung, Verpflegung, Oberammergau, Museen, Führungen, also Deutschland zu sehen. Für weitere Bedürfnisse genügen ein paar Dollar. Man versichert, die meisten Amerikaner hätten außer der Teilnehmerkarte für die party nur noch 20-25 Dollar dabei, kaum einer hat die Absicht, in Europa ein luxuriöses Leben zu führen. Warum auch? Die Reise ist ein wohlüberlegtes Geschäft und ein anstrengendes Geschäft obendrein.