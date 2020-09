Frankfurter Zeitung 15.09.1930 : Als der NSDAP der Durchbruch gelingt

Auf Sozialdemokratie und Zentrum, richtiger gesagt – denn auf die führenden Männer kommt es heute an, viel mehr als auf die Parteien und Fraktionen, die ihrer Führung folgen müssen – auf Brüning und Braun, auf Braun und Brüning liegt jetzt die Verantwortung für Deutschland. Das ist, auf zwei Namen zusammengepreßt, das Ergebnis der gestrigen Wahlen.

Ein Bergrutsch ist erfolgt. Ein Bergrutsch, stärker, als irgendjemand ihn voraussah. Mit einer mächtigen Zunahme der Radikalen rechts und links hatte man rechnen müssen. Ihr tatsächliches Anwachsen geht über das erwartete Maß noch weit hinaus.

Die Wahlbeteiligung ist stark gestiegen. Aber die Partei der Nichtwähler hat zum Entscheidenden nicht für diejenigen erklärt, die sie aufriefen. Gewonnen hat von diesen Parteien allein das Zentrum. Die Sozialdemokraten, die Staatspartei und die Volkspartei, auch wenn man alles zusammenrechnet die Parteien der Rechten bis zu Hugenberg (denn die Gruppe Treviranus-Westarp ist praktisch kassiert) haben einen kleinen oder größeren Teil ihrer Wähler zu den Radikalen abwandern sehen. Und die Feinde des heutigen Staates, wenn man nicht Nationalsozialisten und Kommunisten auch nur noch Hugenbergs Deutschnationale Dazu rechnet, haben rund 40 Prozent aller Stimmen auf sich vereinigt. Die Nationalsozialisten allein werden mit über 100 Mandaten die zweitstärkste Partei im neuen Reichstag sein.

Erbitterungs-Wahlen also, in denen eine aus vielen Quellen gespeiste Stimmung, durch eine wilde Verhetzung aufgewühlt, sich in radikalen Stimmzetteln entlud. Kein positiver Wille, auch nicht der zu einem wirklichen Umsturz des heutigen Staates, nicht einmal der zu dem gewaltsamen Versuch eines Umsturzes unserer heutigen außenpolitischen Grundlagen, steht hinter einem großen Teil dieser radikal-negierenden Stimmen.

Ein solcher Umsturz-Wille ist, wir dürfen uns wahrhaftig nicht in Illusionen wiegen, bei einem Teil sicherlich vorhanden. Der andere Teil hat lediglich Protest gewollt. Protest – auch darüber dürfen wir uns keine Illusionen machen und am allerwenigsten dürfen das diejenigen Parlamentarier und sonstige Parteistellen, die es zunächst angeht - gegen die Methoden des Regierens oder Nichtregierens, des entschlußlosen parlamentarischen Parlamentierens der letztvergangenen Jahre, die jedem anderen mißfallen haben als den Parlamentariern, die sie betrieben. Protest gegen die wirtschaftliche Not, die furchtbar ist und die viele, zum Teil aus ehrlicher Verzweiflung, zum anderen bloß aus dem Aerger über diese oder jene Einzelmaßnahme, einfach in die Stimmung treibt: die Partei, für die sie bisher gestimmt hatten, habe ihnen nicht geholfen, also versuche man es nun einmal mit der anderen Tonart. Hitler verspricht ja Macht, Glanz und Wohlstand. Also!

Mit Hitler an der Macht ins Chaos

Wie aber wäre es, wenn Hitler jetzt wirklich die Möglichkeit erhielte, die Macht zu ergreifen? Er stünde nackt und bloß und wüßte in Wirklichkeit nichts, gar nichts, um seine Versprechungen zu erfüllen und Deutschland aus der Not herauszuführen. Aber er könnte, und würde, anderes tun: nämlich Deutschland noch tiefer in das Chaos hineinführen.