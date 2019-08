FAZ Plus Artikel Volker Bouffier im Interview : „Die AfD schafft ein Klima, in dem Gewalt denkbar wird“

Der hessische Ministerpräsident über den mutmaßlichen Mord an Walter Lübcke, das Attentat von Wächtersbach und den Anschlag am Frankfurter Hauptbahnhof.

Herr Ministerpräsident, in Hessen gab es innerhalb von zwei Monaten den mutmaßlichen Mord an Walter Lübcke, das Attentat auf einen Eritreer in Wächtersbach und den Anschlag am Frankfurter Hauptbahnhof. Was ist in Ihrem Bundesland los?

Marlene Grunert Redakteurin in der Politik. F.A.Z. Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. F.A.Z.



Der Mord an Walter Lübcke hat mich tief betroffen gemacht; Lübcke war ein langjähriger Freund von mir. Es war zudem der erste Mord an einem Politiker nach dem Krieg. Der Mord am Frankfurter Bahnhof war im wahrsten Sinne des Wortes erschütternd und das, was wir in Wächtersbach erlebt haben, war entsetzlich. Der Täter von Wächtersbach war weder dem Verfassungsschutz noch der Polizei zuvor aufgefallen. Erwägungen, wie Behörden so jemanden aufhalten könnten, sind sinnlos, wenn Sie nicht die Privatsphäre aufgeben möchten. Menschen, die von solchen Vorhaben hören, müssen die Polizei informieren und auf die Person zugehen.