Wenn Selbsterkenntnis wirklich der erste Schritt zur Besserung ist, geht es voran in der Ampelkoalition. Denn die Selbsterkenntnis ist da: Es ist ziemlich mies gelaufen mit dem Heizungstauschgesetz. Die vorige Woche sei „schlimm“ gewesen, heißt es. Man habe „kein besonders gutes Bild abgegeben“, ist an anderer Stelle zu hören. Alle sind sich einig: Es muss besser werden, und vor allem muss es überhaupt mal werden.

Bisher wurde ja vor allem geschimpft: von der FDP über den Gesetzentwurf des grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck, und von Habeck über die FDP. In der vergangenen Woche warf der Minister dem Koalitionspartner gar „Wortbruch“ vor, weil die FDP verhinderte, dass das Gesetz wie verabredet zur ersten Lesung in den Bundestag kam. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der sich selbst als führungsstark charakterisiert, äußerte nur sehr leise den Wunsch, dass in der nächsten Sitzungswoche, die am 12. Juni beginnt, das Gebäudeenergiegesetz auf die Tagesordnung kommt. Nun bemüht man sich um Schadensbegrenzung.