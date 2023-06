Wenn Selbsterkenntnis wirklich der erste Schritt zur Besserung ist, geht es voran in der Ampelkoalition. Denn die Selbsterkenntnis ist da: Es ist ziemlich mies gelaufen mit dem Heizungstauschgesetz. Die vorige Woche sei „schlimm“ gewesen, heißt es. Man habe „kein besonders gutes Bild abgegeben“, ist an anderer Stelle zu hören. Alle sind sich einig: Es muss besser werden, und vor allem muss es überhaupt mal werden.

Bisher wurde ja vor allem geschimpft: von der FDP über den Gesetzentwurf des grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck, und von Habeck über die FDP. In der vergangenen Woche warf der Minister dem Koalitionspartner gar „Wortbruch“ vor, weil die FDP verhinderte, dass das Gesetz wie verabredet zur ersten Lesung in den Bundestag kam. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der sich selbst als führungsstark charakterisiert, äußerte nur sehr leise den Wunsch, dass in der nächsten Sitzungswoche, die am 12. Juni beginnt, das Gebäudeenergiegesetz auf die Tagesordnung kommt. Nun bemüht man sich um Schadensbegrenzung.

Habeck ging in Vorlage. In einer Videobotschaft versprach er vor einer Woche, er wolle das Gesetz „noch besser machen“. Das war einerseits zu spät, denn nun ist es ja gar nicht mehr an ihm, etwas am Gesetz zu ändern, sondern der Bundestag ist dran. Andererseits ist es nie zu spät, denn dass der zuständige Minister einlenkt, ist auch ein Signal an die Kritiker. Nicht nur im politischen Betrieb. Auf Twitter ist Habecks Video schon fast eine Viertelmillion Mal aufgerufen worden.

Der Minister machte Verbesserungsvorschläge. So sei denkbar, den Startzeitpunkt zu verschieben. Die neuen Regeln würden dann nur für Neubauten schon von 2024 an gelten, für alle anderen Häuser wäre Zeit gewonnen. Wie viel, würde im Bundestag verhandelt. Auch bei der Technologieoffenheit sieht Habeck noch Luft nach oben – eine kaum verhohlene Nachricht an die FDP, zu deren Lieblingsthemen das zählt. Dementsprechend freundlich wird das Video dort auch aufgenommen. „Mit großem Wohlwollen“ habe man es gesehen, sagt ein FDP-Abgeordneter. Der Minister habe da den Ton gesetzt für die Gespräche im Bundestag.

In der SPD sieht man das etwas anders. Bei den Genossen steht der Wirtschaftsminister nicht gerade auf Platz eins der Beliebtheitsskala – das gilt zwar auch für die Liberalen, aber die haben keinen Kanzler, dem Habeck Konkurrenz machen könnte. Manche SPD-Abgeordnete finden zwar Habecks Linie beim Heizungsgesetz richtig, andere klagen jedoch, der Entwurf fliege ihnen im Wahlkreis um die Ohren.

Mützenichs Mahnung

Als der Minister dann noch eine öffentliche Äußerung nach der anderen machte, riss dem Vorsitzenden der SPD-Fraktion der Geduldsfaden. Die nächsten zwei Wochen müssten sich durch Vertraulichkeit, Konzentration und Glaubwürdigkeit auszeichnen, sagte Rolf Mützenich. In den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sprach er von einer „mutwillig herbeigeführten Verunsicherung der Menschen“.

Zwar fiel Habecks Name nicht, aber die Mahnung des Chefs der SPD-Fraktion, er könne niemandem raten, die sich bereits abzeichnenden Kompromisse „in der Öffentlichkeit ohne Not auszubreiten“, konnte nur einen Adressaten haben: Habeck. Seither wird in der Regierung geflissentlich darauf hingewiesen, dass die Fraktionen nun das Sagen hätten und man ihnen natürlich nichts vorschreiben könne.

Die Empfindlichkeit hat damit zu tun, dass die Entstehungsgeschichte des Gesetzes den Fraktionen noch in den Knochen sitzt. Der Entwurf für das Gebäudeenergiegesetz ist im Wirtschaftsministerium geschrieben worden. Noch in einer sehr frühen Phase der Abstimmung nur zwischen Kanzleramt, Finanzministerium und dem Wirtschaftsressort, also zwischen Olaf Scholz, Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner und Robert Habeck, war er über die „Bild“-Zeitung an die Öffentlichkeit gelangt. So etwas hatte es seit Einführung dieser sogenannten Frühkoordinierung noch nicht gegeben. Für die Fraktionen des Bundestages bedeutete das, sie würden einem öffentlich bereits zerfledderten Gesetzentwurf zu einer Mehrheit verhelfen müssen. Das macht die Arbeit nicht leichter.