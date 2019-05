FAZ Plus Artikel Konflikt in der Ukraine :

Die Lage in der Ukraine war und ist immer wieder Gegenstand gemeinsamer Sorge. So ist es zur Tradition geworden, dass Vertreter von EU-Staaten dort gemeinsam hinreisen. Am Donnerstagnachmittag trafen in Kiew die Außenminister Deutschlands und Frankreichs ein, Heiko Maas und Jean-Yves Le Drian. Maas forderte in Kiew die Freilassung der 24 von Russland im Herbst im Schwarzen Meer bei einem Zwischenfall auf See beschossenen und „unrechtmäßig“ festgenommenen ukrainischen Matrosen. Zudem forderte er eine Wiederaufnahme der Friedensgespräche. „Es wird nach wie vor geschossen, es kommen Menschen ums Leben, und damit wollen wir uns nicht abfinden“, sagte Maas.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. F.A.Z.



Der Friedensprozess sei zu einem „völligen Stillstand gekommen. Das kann nicht so bleiben.“ Nur Stunden später sollten die Außenminister Polens und Schwedens folgen. Zum 70. Jahrestag der alliierten Invasion in der Normandie hatte dort Anfang Juni 2014 ein Treffen stattgefunden, an dem die Staats- oder Regierungschefs dieser vier Länder teilnahmen, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel. Was folgte, war die gemeinsame Ausarbeitung eines Friedensplans im weißrussischen Minsk 2015 und danach viele Begegnungen und Telefonkonferenzen, oft im sogenannten „Normandie“-Viererformat, sowie die regelmäßig stattfindenden trilateralen Verhandlungen (Russland-Ukraine-OSZE) in Minsk.