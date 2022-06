Haustiere in der Ukraine : Auf vier Beinen auf der Flucht

Ein Pony Anfang Mai in einem provisorischen Stall in der Stadt Lemberg. Bild: Getty

In jedem Krieg leiden auch Tiere. Stallungen werden getroffen, Kühe verbrennen bei lebendigem Leibe. Nutztiere werden „freigelassen“ in eine Wildbahn, die sie nicht kennen. Haustiere werden ausgesetzt; man könnte auch sagen: vertrieben. Und dann machen sich die Herrchen und Frauchen auf und davon.

In dem Krieg, den Russland jetzt in die Ukraine getragen hat, ist eines anders als in den früheren Kriegen, die wir in Erinnerung haben: Zahllose Fotos dokumentieren, dass die Flüchtlinge unzählige Haustiere mit auf den Weg genommen haben. Ein Teil der etwa fünf Millionen Flüchtlinge, welche die Ukraine verließen, und auch viele der Binnenflüchtlinge nutzten die Eisenbahn. Nach den ersten zehn Wochen zog die Ukrsalisnyzja, die ukrainische Staatsbahn, eine Zwischenbilanz: „In der Zeit des großen Krieges wurden 102.500 Tiere mit Personenzügen der Ukrsalisnyzja evakuiert. Nach wie vor sind Hunde und Katzen die häufigsten Passagiere der Evakuierungszüge.“