Halbzeit beim Klimagipfel : Blabla in der Blauen Zone

In Glasgow wird kreative Buchhaltung betrieben. Aber der Klimaschutz braucht mehr als Zahlen und Ziele. Es fehlt an Plänen, die der Realitätsprüfung stand halten.

So viel Wut. Und Häme: Bla, bla, bla! So klingt das Echo von Glasgow. Die Klimaproteste zur Halbzeit des UN-Gipfels COP26 sind wie erwartet gnadenlos, oft auch diffamierend – und trivial. Für Greta Thunberg ist der Gipfel ein einziges „Festival des Greenwash“: Allüberall hängen sich die Klimasünder grüne Deckmäntelchen über. Angefangen mit der undiplomatischen Spöttelei hat allerdings Großbritanniens Premierminister Boris Johnson, der Gastgeber des Krisengipfels. „Sie werden uns nicht verzeihen“, hatte er den Regierungschefs und ihren Diplomaten zum Auftakt zugerufen, wenn Glasgow ende wie Kopenhagen vor elf Jahren. Mit Blabla eben und mit dem Versagen im Angesicht der Katastrophe. Damals war dieses Wort noch tabu: Katastrophe. Nach Notstand fühlte sich der Klimawandel für viele Mächtige da auch noch nicht an. Der harte Schlag einer um Haaresbreite überstandenen Finanzkrise schmerzte jedenfalls mehr.

Heute ist das anders. Der massiv beschleunigte Klimawandel gilt inzwischen als die Mutter aller möglichen ökologischen, ökonomischen und politischen Krisen, auch in der Finanzbranche. Und in der Blauen Zone von Glasgow, der Farbe der UN, sind die dazu passenden Schreckensszenarien so gegenwärtig wie nie zuvor auf Klimakonferenzen.

Diplomatisch gesehen durchaus ansehnlich

Vor dem Gipfel hatte es Bedenken gegeben. Der heftige Dämpfer durch Corona, der politische Flurschaden am Multilateralismus, den die Populisten zu verantworten haben – vieles sprach vor einer Woche noch dafür, dass die Weltklimapolitik auf ihrem sechsundzwanzigsten Treffen nicht mehr an den historischen Moment von Paris vor sechs Jahren, sondern an Kopenhagen anknüpfen würde.

Doch die erste Woche von Glasgow war diplomatisch gesehen durchaus ansehnlich. Inzwischen zieht die Geschäftswelt mit, Klimaschutz wird zum Geschäft mit Billionen-Dollar-Perspektive stilisiert. Plötzlich wird auch akzeptiert, was lange heftig umstritten war: Klimaschutz ist progressiv und rechnet sich. Und zum ersten Mal überhaupt summieren sich die bisherigen Versprechen der Vertragsstaaten mit ihren angekündigten Klimaschutzmaßnahmen zu einem hoffnungsvollen Paket. Das historische Methan- und das Waldabkommen sind vielversprechende Ansätze. Plus 1,8 Grad Erwärmung würde das gegenüber dem vorindustriellen Niveau ergeben, so hat es die Internationale Energie-Agentur ausgerechnet. Zum ersten Mal würde damit das im Pariser Klimavertrag ursprünglich gesetzte und von der Wissenschaft als Minimalziel definierte Limit von zwei Grad unterschritten. In Kopenhagen war man noch auf dem Weg zu fast vier Grad mehr. Die globale Klimadiplomatie schreibt sich also gerade ihr eigenes Klimamärchen.

Gepredigt wird Wein, serviert wird weiter Wasser

Mit der gelebten Realität hat das allerdings immer noch wenig zu tun. Gepredigt wird Wein, serviert wird weiter Wasser. 2021 wird nach den in Glasgow präsentierten Zahlen des Global Carbon Project sogar wieder mehr Kohle und Gas verbraucht als vor der Pandemie. Instabiler Realitätsbezug, so nennen einige Psychiater inzwischen das Phänomen, wenn sich die Prot- agonisten eine gefährliche und objektiv falsche Wirklichkeit zusammenbauen.

Gerade elf Jahre bleiben noch, frustrierend wenig also, dann ist beim heutigen Emissionsniveau rechnerisch das fossile Brennstoff-Restbudget der Welt von 420 Milliarden Tonnen Kohlendioxid aufgebraucht. Mehr Treibhausgase dürfen faktisch nicht in die Atmosphäre gelangen, will man die maximal 1,5 Grad mit einer Wahrscheinlichkeit von wenigstens fünfzig Prozent noch erreichen, die inzwischen zum Schutz des ökologischen und ökonomischen Kapitals auf dem Planeten als Zielmarke des Pariser Abkommens angepeilt werden.

In der virtuellen Realität der Klimadiplomatie ist das vielleicht noch zu schaffen. Doch wer bei der Eröffnung des Glasgower Gipfels hingehört hat, kann es besser einschätzen: Der Klima-Optimismus sei eine Illusion, erklärte UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der wie einige der Staatschefs entschieden vor Selbstüberschätzung warnte. Die Welt sei noch weit davon entfernt, den Hebel endlich umzulegen, stellte Guterres klar.

Mehr zum Thema 1/ 33:13

In Wirklichkeit also graben wir weiter am eigenen Grab, indem wir den Klimaschutz an Zahlen und Zielen messen, die von Gipfel zu Gipfel schöner geredet werden und in der Theorie auch blendend aussehen, aber die Überprüfung an der Realität nicht überstehen. Kreative Klimabuchhaltung kann man das nennen. Oder eben Greenwash. Ähnlich ist die Situation beim Streit um die hundert Milliarden Dollar Klimahilfen für die schon heute am stärksten betroffenen Länder des Südens. Auch er ist noch nicht gelöst, obwohl das Geld schon für 2020 versprochen war. COP26 wäre nur dann ein Erfolg, wenn das Vertrauen und die Zuversicht von Paris 2015 sich noch auf Glasgow übertragen ließe.