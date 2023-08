Söder fordert weitere Klärung : Aiwanger soll 25 Fragen schriftlich beantworten

In der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt „blieben und bleiben viele Fragen offen“, sagt Bayerns Ministerpräsident nach einer Sitzung des Koalitionsausschusses. An der Koalition mit den Freien Wählern will er festhalten.