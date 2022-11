Rücktritt nach zwei Wochen : Sunak und der „armselige Rüpel“

Rücktritt nach Vorwürfen: Gavin Williamson (rechts) am Dienstag in London Bild: AP

Die Aufregung über seine Innenministerin Suella Braverman hat sich kaum beruhigt, da wird der neue britische Premierminister Rishi Sunak von der nächsten Ministerkrise geplagt. Am Dienstagabend trat Kabinettsbürominister Gavin Williamson zurück, den Sunak erst vor zwei Wochen ins Amt gebracht hatte. Er soll Mitarbeitern und Parteifreunden gegenüber tyrannisch aufgetreten sein.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



Die Opposition meint, ein Muster erkennen zu können, und wirft dem Premierminister mangelnde Urteilskraft in der Personalpolitik vor, die auf andere Politikbereiche durchschlage. Wer einem „armseligen Rüpel“ wie Williamson nicht Paroli biete, könne sich auch nicht gegen Wirtschaftslobbyisten durchsetzen oder das Land führen, sagte der Labour-Vorsitzende Keir Starmer am Mittwoch im Unterhaus.

Vorgeworfen wird Sunak, dass er schon vor Williamsons Ernennung gewarnt worden sei. Einige der Ausfälle, die in den vergangenen Tagen bekannt wurden, reichen bis in Williamsons Zeit als Verteidigungsminister zurück. Aus diesem Amt war er zwar nicht wegen „Bullying”-Vorwürfen entlassen worden, aber ehrenhaft waren die Umstände schon 2019 nicht gewesen. Die damalige Premierministerin Theresa May war überzeugt, dass er einem Journalisten aus vertraulichen Diskussionen im Nationalen Sicherheitsrat berichtet hatte. Auch in seiner Zeit als Bildungsminister zeigte Williamson keine glückliche Hand und wurde von Mays Nachfolger Boris Johnson bei dessen ersten Kabinettsumbildung fallengelassen.

Er schreckt Besucher mit einer Tarantel ab

Am Dienstag berichtete der „Guardian”, dass Williamson als Verteidigungsminister einen hohen Beamten angeherrscht haben soll, er solle sich „die Kehle aufschlitzen”. Einem anderem habe er empfohlen, „aus dem Fenster zu springen”. Laut „Guardian” wollen sich die Betroffenen wegen der „extremen Auswirkungen auf ihr seelisches Befinden” an einen Beschwerdeausschuss wenden. Williamson bestritt den Vorgang, trat dann aber noch am selben Tag zurück, um die Regierung vor „Ablenkung” zu schützen und sich mit voller Kraft an der Aufklärung der Vorwürfe zu beteiligen. Sunak bedauerte die Ernennung Williamson am Mittwoch und bezeichnete dessen Rücktritt als „absolut richtig“. Gleichzeitig versicherte er im Unterhaus, nichts von den Vorwürfen gewusst zu haben.

Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass Sunak kurz vor seiner Kabinettsaufstellung am 25. Oktober über einen jüngeren Ausfall Williamsons im Bilde gewesen war. Am Tag zuvor hatte die für die Fraktionsdisziplin zuständige Abgeordnete Wendy Morton, der erste weibliche „Chief Whip” in der Geschichte der Tories, der Partei angekündigt, dass sie wegen unangemessener Textnachrichten Williamsons offiziell Beschwerde führen und unter anderem das Ethik-Team im Kabinettsbüro anrufen werde. In den Textnachrichten hatte sich Williamson beschwert, dass er – angeblich mit Mortons Zutun – nicht zur Beerdigung von Queen Elisabeth II. eingeladen worden war. „Für alles gibt es einen Preis”, drohte er ihr und nannte ihr Verhalten „absolut widerwärtig”. Sie habe den Tod der Monarchin benutzt, um sich bei missliebigen Kollegen zu rächen.

Mehr zum Thema 1/

Williamson, der Besucher gerne mit einer lebenden Tarantel auf seinem Schreibtisch abschreckt, war zu diesem Zeitpunkt einfacher Abgeordneter, aber Oppositionspolitiker spekulieren, dass er schon von seiner Beförderung zum Kabinetssbürominister am nächsten Tag gewusst haben dürfte. Sunak wiederum soll noch am 24. Oktober über Mortons Klage verständigt worden sein. Das behauptet jedenfalls Jake Berry, der frühere „Chairman” der Tories, den die endlosen Rochaden in der Partei kürzlich aus dem Amt gefegt hatten.