Großbritannien verlässt die EU : Endlich ausatmen

Aktualisiert am

Die Briten begehen den Tag des Austritts aus der Europäischen Union erschöpft und ohne großen Jubel. Nur in der Brexit-Hochburg Boston feiert ein Pubwirt – aus Versehen.

Boston in der Grafschaft Lincolnshire: 75 Prozent der Wähler haben hier für den Brexit gestimmt, so viele, wie nirgendwo sonst. Bild: Getty

Wer in diesen historischen Wintertagen durch die Tristesse der Grafschaft Lincolnshire reist, kann den Gedanken nicht vertreiben, dass den Menschen hier der Brexit auch nicht helfen wird. Man möchte Trost suchen bei Jonathan Coe und seinem Roman „Middle England“, der die Welt, in der die Brexit-Wähler zuhause sind, in den Farben warmer Provinzialität gemalt hat.

Stattdessen kommen einem die unversöhnlichen Zeilen eines polnischen England-Besuchers in den Sinn: „Es ist kalt, es windet erbarmungslos, und es regnet fast die ganze Zeit. Die Nächte sind schwarz, die Tage dunkelgrau, und ich leide unter Fieber und Husten. Ich könnte mich auch aufhängen.“ Natürlich lässt sich das um diese Jahreszeit über beinahe jeden Winkel auf der Insel sagen, und die Worte, die sich in den Memoiren des früheren EU-Ratspräsidenten Donald Tusk finden, galten ja auch nicht Lincolnshire, sondern dem Ort seiner Sprachschule in Wiltshire, wo die Menschen allerdings auch für den Brexit gestimmt hatten.

Lincolnshire, genauer: Boston, eine der wenigen größeren Siedlungen der Grafschaft, erlangte nationale und sogar internationale Bekanntheit, als seine Bewohner im Juni 2016 mit mehr als 75 Prozent für den Brexit stimmten. Es war der Rekord im Königreich. Rasch wurde der Bostonian zum Sinnbild des „Little Englander“, der nicht mit dem modernen Wandel fertig wird und sich nach dem Empire zurücksehnt. Er gehörte fortan zu den wirtschaftlich und kulturell „Abgehängten“. Als Boris Johnson an die Macht kam, beeilte er sich, in Boston aufzukreuzen, um dem örtlichen Krankenhaus 21 Millionen Pfund für den Ausbau der Notaufnahme zu spendieren.

Aber die Bostonians sind zufriedener, als man denkt. Stolz zeigen sie ihren Markt, ihre Kirche mit der platten Spitze, die sie Boston Stump nennen, und das Guildhall-Museum aus dem 14. Jahrhundert, in dem sich die Verbindungen zur Gründung des berühmteren Bostons an der amerikanischen Ostküste studieren lassen. Boston/Lincolnshire, das Original, ist nicht mehr die Perle von einst, aber es lebt sich hier besser als in manchen anderen Orten Englands.

Die Kreisstadt hat eine Reihe von Juwelieren, einen Buchladen und sogar ein „Kunstzentrum“. An den Rändern wird gebaut. Die Hotels sind ausgebucht, die Preise für Wohnungen und Bier sind hoch. Früher sei alles schöner gewesen, aber man sei hier noch immer gerne zuhause, sagt Margaret Norton, eine Rentnerin, die den Besucher durch die Fußgängerzone führt. „Das Problem sind die Osteuropäer.“

Das agrarisch geprägte Lincolnshire zog besonders viele Menschen aus den neuen EU-Mitgliedstaaten an, Leute, die kein Problem mit harter Feldarbeit hatten und für die auch ein schlechter englischer Lohn eine Menge Geld bedeutete. Ihre Kinder öffneten später Lebensmittelläden, wurden Lehrer oder Ärzte. Inzwischen prägen die Einwanderer den Ort. Offiziell leben hier nur zwölf Prozent Osteuropäer, aber sie hätten Boston „übernommen“, wie Frau Norton findet, die deshalb, aber nicht nur deshalb, für den Brexit gestimmt hat.

Unfreundlichkeiten über Osteuropäer

Man hört auch von anderen Unfreundliches über die Polen, Litauer und Rumänen: dass sie Schulen und Praxen verstopften, dass sie mehr staatliche Unterstützung kassierten als die Einheimischen, auch dass es mehr Gewalt gebe als früher. Aber genauso oft fällt der Satz, dass neunzig Prozent von ihnen hart arbeitende, anständige Leute seien. Die Neuankömmlinge, von denen manche nun schon 15 Jahre hier sind, wirken eher abgeklärt. „Ich habe mich hier noch nie angefeindet gefühlt“, sagt eine junge Litauerin namens Erika. „Der Brexit ging doch nicht gegen uns – da haben so viele Gründe reingespielt.“