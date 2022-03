„Serienlügner“ : Kommission ruft John Bercow zur Ordnung

Auf dem Höhepunkt des Brexitdramas war John Bercow so populär, dass sich selbst Ausländer seine thea­tralischen „Order! Order!”-Rufe als Klingelton auf ihre Handys luden. Der damalige „Speaker of the House“ galt als eines der strahlenden Lichter der Anti-Brexit­bewegung – ­ aber jetzt ist seine dunkle Seite ausgeleuchtet worden. Eine Ethikkom­mission und ein Berufungsgremium ge­langten nach fast zweijährigen Untersuchungen mit Dut­zenden Zeugenbefragungen zu dem Er­gebnis, dass Bercow nicht nur im­mer wieder seine Mitarbeiter ge­mobbt ha­be, sondern in den Verfahren mit falschen Beschuldigungen und Unwahrheiten ge­arbeitet habe. Er dürfe nie wieder Zugang zum britischen Parlament haben, hieß es.

Zunächst hatte eine Kommission im Zuständigkeitsbereich der Beamtin Kathryn Stone, die auch die Lockdown-Partyvorwürfe gegen Premierminister Boris Johnson untersuchte, zahlreiche Vorwürfe gegen den früheren Parlamentspräsidenten bestätigt. Bercow habe seine Mitarbeiter regelmäßig eingeschüchtert, gedemütigt und bedroht, heißt es in dem Bericht. Er habe sie nachgeäfft, mit unflätigen Worten beschimpft und vor Untergebenen bloßgestellt. Bei einem seiner Wutanfälle warf er ein Handy mit solcher Wucht auf einen Tisch, dass es in seine Einzelteile zersprang. Ein richterlich geführtes Expertengremium, das Bercow später als Berufungsinstanz angerufen hatte, bestätigte jetzt die Un­tersuchungsergebnisse und bezeichnete ihn überdies als „Serienlügner”.

Bercow, der nach seinem Ausscheiden aus dem Unterhaus zur Labour Party wechselte und inzwischen aus der Partei geworfen wurde, sieht sich als Opfer eines „abgekarteten Spiels“. Er behauptet, die Ergebnisse der Untersuchungen hätten vor keinem Gericht Bestand. „Dies ein Känguru-Gericht zu nennen, würde Kängurus stark beleidigen“, sagte er. Allerdings bleiben seine Vorwürfe ohne Resonanz, selbst unter ehemaligen Bewunderern. Sowohl die Klageführer, allesamt ranghohe Par­lamentsbedienstete, als auch die Unter­suchungsleiter genießen Ansehen und stehen keineswegs im Verdacht, eine „politische Vendetta“ (Bercow) zu führen. Einer der Zeugen, Generalleutnant David Leakey, forderte in dieser Woche, dem 59 Jahre alten Bercow nie wieder eine öffentliche Position anzudienen. Dieser habe in seinen elf Jahren im Amt alles getan, um die Aufklärung von Mobbingvorwürfen im Parlament zu verhindern. Außerdem habe Bercow bisher niemandem gegenüber „ein Wort der Reue“ fallen lassen. Leakey war einige Jahre lang der „Black Rod” und damit Vertreter der Königin im Parlament.

Nach seinem Ausscheiden aus dem Un­terhaus Ende 2019 war Bercow als mög­licher Londoner Bürgermeisterkandidat der Labour Party für die Zeit nach Sadiq Khan im Gespräch gewesen, bevor sich die Partei nach den ersten Untersuchungsergebnissen von ihrem Neuzugang trennte. Zurzeit hält Bercow Positionen als Kanzler der Universität Essex und Professor für Politikwissenschaften an der Londoner Universität Royal Holloway. Bercow ist der erste Speaker of the House seit sehr langer Zeit, der nicht mit einem Sitz im Oberhaus belohnt wird. Kommentatoren erinnerten daran, dass Bercow nicht nur sein Betragen zum Verhängnis wurde, sondern auch das parteiliche Führen eines zur Neutralität verpflichteten Amts.