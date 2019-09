Klimaschutz : Greta nervt mich

How dare you. Wie könnt ihr es wagen. Viermal hat Greta Thunberg diese Worte ihren Zuhörern in New York vor die Füße gespuckt. Steif vor Verachtung. Zitternd vor Zorn. Schluchzend vor Verzweiflung. Die Szenen gingen um die Welt. So wie fast alles, was Greta tut und sagt. Aber diesmal war etwas anders. So aufgewühlt war sie noch nie. Und ich auch nicht. Aufgewühlt – und befremdet. Greta hat mich immer eingenommen mit ihrer sachlichen, besonnenen Art. Aber dieser emotionale Ausbruch: Was war das denn?

Livia Gerster Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Sofort wurde Howdareyou zum Hashtag, unter dem ihre Fans sie feierten, die Feinde sie verspotteten. Für die einen unnachgiebige Heldin, für die anderen pubertäres Gör. Aus Schweden gab es den Alternativen Nobelpreis, von Trump einen höhnischen Tweet. Die reaktionäre Internationale schrie hysterisch „Hysterie!“, Gretas Verteidiger badeten in Überlegenheit. Klar, dass ich die Hater hasse. Aber in den Jubel einstimmen gelingt mir auch nicht recht. Warum bloß?

Greta hat doch Grund zur Wut. Alle Wissenschaftler sind sich einig, dass uns die Zeit davonläuft. Handeln die Politiker jetzt nicht, kommt eine Kettenreaktion in Gang, die unumkehrbar ist. Der Weltklimarat veröffentlicht einen Alarm-Bericht nach dem anderen, zuletzt warnte er am Mittwoch vor einem immer schneller steigenden Meeresspiegel, immer weiter versinkenden Inselstaaten. Trotzdem passiert zu wenig. Regierungen geloben Besserung, aber wagen nichts. Andere Regierungen wollen noch nicht mal zugeben, dass es ein Problem gibt.

Greta hat also alle Argumente auf ihrer Seite. Aber muss sie derart furios ein Publikum vor den Kopf stoßen, das ihr eigentlich wohlgesinnt ist? Als Greta in New York warnte: „Wir werden euch beobachten“, da lachten die Zuschauer. Nicht spöttisch, sondern freundlich und verlegen, ja, selbstkritisch. Sie saßen schuldbewusst in ihren Stühlen und schauten auf zur kleinen Greta mit ihren großen, hehren Forderungen. Doch die schien das alles nur noch wütender zu machen. „Ihr habt meine Träume und meine Kindheit gestohlen“ – sie hätte nicht dicker auftragen können. Der hasserfüllte Blick, der bebende Kinderkörper. „Wir werden euch nie verzeihen.“ Als hätte sie einen Fluch ausgesprochen. Kompromisslos und moralgeladen, so reden Missionare, Ideologen, Fanatiker. Leute, die alles einem Ziel unterordnen und kein Pardon kennen. Wer heute so spricht, wird sich morgen vielleicht bewaffnen.

Was stört mich?

Thunberg als Kopf militanter K-Gruppen? Ups. Ich glaube, die Einzige, die gerade in Panik verfällt, bin ich selbst. Greta hat doch nicht zu Gewalt aufgerufen. Sie hat noch nicht mal geflucht. Die Rede mag mir missfallen haben, kein Grund für Schnappatmung. Also noch mal, ganz sachlich: Was stört mich? Die Maßlosigkeit der Wut vielleicht, die Selbstgerechtigkeit der Panik. Es kommt mir unfair vor, Politikern, die sich redlich um Kompromisse bemühen, Verantwortungsgefühl abzusprechen. Als ob allen Älteren die Sintflut nach ihnen egal wäre. Als hätten sie nicht selbst Kinder und Enkel. Es ist banal, und doch hat Kanzlerin Merkel recht: Politik ist das Mögliche. Wissenschaftler machen Wissenschaft, Aktivisten Aktivismus und Politiker machen Politik. Das heißt, sie übernehmen nicht die Maximalforderungen der einen Gruppe und ignorieren die der anderen, sondern finden einen Mittelweg. Es geht hier auch um sozialen Zusammenhalt, um kluge Kompromisse, innovative Lösungen. Moment mal, was spule ich da ab?