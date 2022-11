Weimarer Republik : Thomas Manns widersprüchliche Spuren

Die Frage aufzuwerfen, ob Thomas Mann ein Intellektueller sei, wirkt abwegig. Schließlich hat er sich mit der Zeit den Ruf erarbeitet, ein besonders herausragender Vertreter dieser Spezies in Deutschland zu sein. Zugleich lässt sich an seinem Fall aber besonders gut studieren, wie schwer sich Intellektuelle wie er bisweilen mit der eigenen Rolle taten. Kultur und Politik, Geist und Macht schienen zu unterschiedliche Gebiete zu sein, als dass man sie vermengen oder produktiv aufeinander beziehen könnte. Von diesem Schisma überzeugt, hielt Thomas Mann am Ende des Ersten Weltkriegs paradoxerweise mit „Betrachtungen eines Unpolitischen“ Einzug in die Streitarena einer politischen Öffentlichkeit.

Dieser langgestreckte polemische Essay glich nicht gerade einem glücklichen Auftakt auf dem Weg hin zu einem Weimarer Republikanismus oder wenigstens „Vernunftrepublikanismus“ eines demokratischen Intellektuellen – mithin Eigenschaften, wie sie Thomas Mann später regelmäßig zugeschrieben werden sollten. Das Gegenteil traf zu: Die „Betrachtungen“ waren das krude Zeugnis einer antiwestlichen, antidemokratischen und antiintellektualistischen Denktradition.