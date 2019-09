Thomas Cook : Kein Alkohol war auch keine Lösung

Stadtrundfahrt im offenen Autobus in Berlin, veranstaltet durch Automobil-Rundfahrten Weltreise-Büro “Union” Unter den Linden in Mitte. Bild: INTERFOTO

Eine junge Mutter, die nach jahrelangem Sparen sich und ihrer Familie endlich einen Strandurlaub im Ausland gönnen will, fragt auf einem Elternnetzwerk nach einem Reiseziel, an dem sie sich nicht sorgen müsse, dass ihre kleinen Töchter von Horden gröhlender Betrunkener umgeben sein würden. Die Sorge ist nicht unberechtigt. Wohl jeder Passagier eines Billigfliegers kennt das Grauen, das einen am Flugsteig überkommt, wenn in Vorfreude auf die Erholung offenbar wird, dass eine angeheiterte Gruppe von Junggesellenabschiedsfeierern denselben Flug gebucht hat. Und womöglich auch dasselbe Hotel.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. F.A.Z.

Nichts könnte den Gründungsidealen von Thomas Cook ferner liegen als ebensolche Ausflüge von Partygängern, die auf der Suche nach dem vibrierenden Nachtleben in den Amüsierorten der Mittelmeerküste sind, die – wie die morgendlichen Liegestuhlschlachten – zu den Merkmalen des modernen Massentourismus’ geworden sind. Der Pionier dieses Phänomens war ein baptistischer Laienprediger aus einfachen Verhältnissen in der mittelenglischen Provinz, der auf einem seiner langen Fußmärsche zu einem Abstinenzlertreffen eine Art von Erleuchtungserlebnis hatte. Am 9. Juni 1841 kam Thomas Cook die Idee, dass es eine „herrliche Sache“ wäre, die neu entwickelte Technik der Eisenbahn einzuspannen für die Sozialreform.