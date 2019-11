Aktualisiert am

Was den Hohenzollern zusteht : „Wir wollen verzichten – aber nicht auf alles“

Ein Streitgegenstand: Schloss Cecilienhof in Potsdam Bild: AFP

Gibt es Geheimverhandlungen demokratisch gewählter Regierungen mit Vertretern des einstigen Herrscherhauses der Hohenzollern? Sollen zahlreiche Kunstgegenstände aus Museen abgezogen und der Familie Preußen zurückgegeben werden? Droht der Ausverkauf der Republik? Oder handelt es sich eher um eine vor allem brandenburgische Provinzposse, die viel mit Wahlkampf zu tun hat?

Der Streit über mögliche Ansprüche der Hohenzollern hat Staub aufgewirbelt. Hier kommt vieles zusammen; zunächst handelt es sich um ein Verwaltungsverfahren, dann um einen Prozess vor dem Verwaltungsgericht, dessen Aussetzung und um Vergleichsverhandlungen. 1,2 Millionen Euro sollte das Haus Hohenzollern, vertreten durch Georg Friedrich Prinz von Preußen, nach einem Vorbescheid des Amts zur Regelung offener Vermögensfragen in Beeskow aus 2014 für enteignete Ländereien erhalten. Viel Geld, aber wenn man bedenkt, dass es hier um viele Schlösser geht, eine überschaubare Summe – die sich aus dem für Vermögensfragen üblichen Schlüssel ergibt.

Teile der Familie standen dem Nationalsozialismus nahe

Doch zu viel war das offenbar für den damaligen brandenburgischen Finanzminister Christian Görke (Linkspartei), der das Landesamt um kritische Prüfung bat. Der Bescheid fiel anschließend für die Hohenzollern negativ aus. Fristgerecht wurde Klage eingereicht. Das Verfahren wurde dann ausgesetzt, um einen Vergleich zu erreichen und sich umfassend zu einigen. Die Linke in Brandenburg startete im August eine Volksinitiative gegen Rückgabeansprüche der Hohenzollern. Deren Rechtsanwalt Markus Hennig sagte dieser Zeitung am Mittwoch, die Sache „wurde vielfach für Eigeninteressen missbraucht: Da gibt es die in Brandenburg abgewählte Linke, die die Menschen im Wahlkampf mit bewussten Falschinformationen für dumm verkaufte.“

Ein Streitpunkt ist, dass Ausgleichsleistungen für Enteignungen auf besatzungsrechtlicher Grundlage laut Gesetz nicht gewährt werden, wenn der Berechtigte oder derjenige, von dem er seine Rechte ableitet, „gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen, in schwerwiegendem Maße seine Stellung zum eigenen Vorteil oder zum Nachteil anderer missbraucht oder dem nationalsozialistischen oder dem kommunistischen System in der sowjetisch besetzten Zone oder in der Deutschen Demokratischen Republik erheblichen Vorschub geleistet hat.“

Unbestritten ist, dass Teile der Familie dem Nationalsozialismus nahe standen. Das wird auch von niemandem in Abrede gestellt. Aber hat der ehemalige Kronprinz Wilhelm dem NS-System „erheblichen Vorschub“ geleistet? Dazu gibt es vier Parteigutachten: So kommt der in Cambridge lehrende Christopher Clark zu dem Schluss, Kronprinz Wilhelm „hat dem nationalsozialistischen System keinen erheblichen Vorschub geleistet. Seine Handlungen waren nicht dazu geeignet, die Bedingungen für die Errichtung, die Entwicklung oder die Ausbreitung des nationalsozialistischen Systems zu verbessern oder Widerstand gegen dieses System zu unterdrücken“.