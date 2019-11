Sozialismus-Debatte : Als die SPD Marx vor die Tür setzte

Aktualisiert am

In Bad Godesberg machten die Sozialdemokraten vor 60 Jahren den ersten Schritt zur Volkspartei. Ein Blick auf die Geschichte der Partei zeigt, dass es einen Grund haben könnte, dass wieder über Vergesellschaftung diskutiert wird.

Auch im Jahr 2019 schlägt noch so manches sozialdemokratische Herz schneller, wenn das Wort Vergesellschaftung fällt. Im Sommer dachte der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert laut über eine Verstaatlichung von BMW nach, und einige Tage wurde in der SPD so leidenschaftlich diskutiert wie lange nicht, wenn auch ziemlich weit weg von jeglicher realer Politik.

Die Sozialismus-Debatte offenbarte die alten Konfliktlinien, die verschüttet, aber nicht verschwunden sind. Denn eigentlich hatte die SPD vor 60 Jahren auf ihrem grundstürzenden Godesberger Parteitag die Forderung nach Vergesellschaftung von Unternehmen gestrichen. Plötzlich standen Sätze wie dieser im Parteiprogramm, formuliert von Karl Schiller, einem sozialdemokratischen Wirtschaftspolitiker von unerreichter Qualität: „Soviel Markt wie möglich, soviel Planung wie nötig.“ Die Delegierten schmissen 1959 in der Bad Godesberger Stadthalle den Marxismus raus und verwurzelten die christliche Ethik, den Humanismus und die klassische Philosophie auf schlanken 20 Seiten.