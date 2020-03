Stalin gegen Polens Widerstand : Entführung nach Moskau

Im März 1945 bietet die Sowjetunion den Führern des polnischen Widerstands gegen die deutsche Besatzung Gespräche an. Aber Stalin hat nicht vor, mit den Polen zu verhandeln. Er will einen Prozess.

Am 27. März 1945 ist in einer Villa in Pruszków bei Warschau etwas geschehen, das deutlich machte, wie Stalin und die sowjetische Führung in den Gebieten vorgehen wollten, die bei Kriegsende im Osten Europas in ihrem Einflussbereich waren. Damals hatte die Rote Armee schon das ganze Vorkriegsgebiet Polens eingenommen, die Wehrmacht war vertrieben.

Unklar war jedoch, wie es politisch weitergehen sollte: Welche Rolle sollte die polnische Exilregierung spielen, die seit Kriegsbeginn 1939 in London residierte? Und wie sollte es mit der unter ihrem Befehl stehenden Heimatarmee (Armia Krajowa, AK) weitergehen? Die im Untergrund agierende AK hatte die Hauptlast des Widerstands gegen die deutschen Besatzer getragen. Ihre Soldaten hatten einen Partisanenkrieg gegen die Deutschen geführt.