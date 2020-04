Selbstmord vor 75 Jahren : Hitlers einziger Dienst an Deutschland

Deutschland Ende April 1945. In den Städten liegt kaum noch ein Stein auf dem anderen. Der Propagandaapparat des untergehenden Dritten Reiches funktioniert allerdings immer noch erstaunlich gut. Die Meldung, die am 1. Mai über die in Norddeutschland noch in deutscher Hand verbliebenen Sender des „Großdeutschen Rundfunks“ verbreitet wird, könnte man mit der Überschrift „Die letzte Lüge“ versehen.

Peter Sturm Redakteur in der Politik, zuständig für „Politische Bücher“. F.A.Z.

Mit dem üblichen Pathos heißt es: „Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei, bis zum letzten Atemzug gegen den Bolschewismus kämpfend, für Deutschland gefallen ist.“