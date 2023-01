A rchäologen und Historikern geht es manchmal nicht anders als Journalisten. Dann finden sie nicht die Sensation, sondern die Sensation findet sie. Bernard Wilkin und Robin Schäfer ist es so ergangen. Der Archivar im Staatsarchiv Lüttich und der deutsche Militärhistoriker treten an diesem Dienstag mit nicht weniger in die Öffentlichkeit als der größten Sammlung menschlicher Überreste, die je von Gefallenen der Schlacht von Waterloo gefunden wurde – jenes Kräftemessens also, das vor mehr als zweihundert Jahren die endgültige Niederlage von Napoleon besiegelte und die Zukunft des europäischen Kontinents entscheidend beeinflussen sollte. Bei den Ergebnissen, die die F.A.Z. vorab sehen konnte, handelt es sich um Knochen und Schädel von insgesamt zehn Soldaten, unter ihnen vermutlich vier in Diensten Preußens.