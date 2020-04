© Wolfgang Eilmes

10.3.1994

Richard Freiherr von Weizsäcker, hier im Schloss Bellevue, wurde am 15. April 1920 in Stuttgart geboren und wuchs im „preußischen“ Berlin heran. Er stammte aus dem schwäbischen Bildungsbürgertum. Großonkel, Onkel und Bruder Carl Friedrich sind renommierte Wissenschaftler. Anders als es die Familientradition vorgab, ging Richard in der jungen Bundesrepublik zunächst in die Wirtschaft. 1969 folgte er dem Ruf des jungen Helmut Kohl in die Politik.