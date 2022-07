Wegmarke der Geschichte 1922 : Heimkehr der Vergessenen

Fridtjof Nansen (in der Mitte) in einer Aufnahme aus dem Jahr 1922 Bild: Picture Alliance

Am 15. Juli 1922 enthielt die in Genf herausgegebene Zeitschrift des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz einen knappen Bericht, in dem es hieß, dass die Rückführung der Kriegsgefangenen beendet sei, die dafür eingerichteten Büros und Lager seien abgewickelt worden. Hinter der Schweizer Nüchternheit verbarg sich ein sensationeller Erfolg.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Dem Roten Kreuz war es in den beiden vorangegangenen Jahren gemeinsam mit dem kurz zuvor gegründeten Völkerbund gelungen, mehr als 425.000 Kriegsgefangenen aus 27 Ländern die Heimkehr zu ermöglichen. Seit dem Ende des Ersten Weltkriegs hatten sie unter teils elenden Bedingungen in der Fremde festgesessen, vor allem Russen in Deutschland sowie Deutsche und Angehörige der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie in Russland; das war eine logistische und finanzielle Herausforderung.